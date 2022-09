Obispo de Misiones solicitó apoyo a Yacyretá para programas sociales

De la reunión con el titular paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, también participó el gobernador del departamento de Misiones, Carlos Arrechea (ANR abdista), y sacerdotes de Misiones y Ñeembucú.

Al término de la reunión, la comitiva manifestó que Duarte Frutos dio una respuesta positiva a los pedidos. El aporte sería de unos G. 500 millones. Los recursos serán destinados a la asistencia de familias muy carenciadas que eran asistidas por la diócesis. La pandemia del covid-19 hizo que los recursos se redujeran, motivo por el que piden apoyo a Yacyretá.

Proyectos productivos

Por su parte, Carlos Arrechea dijo que con el financiamiento del Gobierno nacional, a través de la EBY, se están ejecutando con éxitos los proyectos productivos en Misiones.

Los avances se observan sobre todo en la agricultura sustentable, la incorporación de innovaciones tecnológicas; como las semillas de maíz híbridas, fertilizantes compuestos, cal agrícola granulada concentrada de acción inmediata. Con todo esto se mejoró notablemente el rendimiento en las fincas de las familias campesinas, dijo el ejecutivo departamental.

Los proyectos impulsados por el gobierno departamental con apoyo de la EBY actualmente benefician a unas 2.088 familias, de un total de 16.000 que están siendo asistidas dentro de los diversos programas de proyectos productivos en el departamento de Misiones.

Titulación de viviendas sociales

El director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, señaló que la titulación de las viviendas de la Entidad Binacional Yacyretá a favor de sus actuales moradores se encuentra en marcha. Los trabajos de catastro y registro ya culminaron. En los próximos días se resolverá el tiempo de entrega de los títulos.

La enajenación de las casas es una donación del Gobierno nacional, la inversión aproximada es de US$ 17.000.000. Se tienen que cumplir con las formalidades jurídicas para la entrega de los títulos. Falta resolver si la EBY asume el compromiso de los US$ 17.000.000 y no el Ministerio de Hacienda, esto permitirá la agilización de los trámites, explicó Duarte Frutos.