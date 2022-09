Indígenas de Alto Paraguay denuncian maltrato y piden reconocimiento de líder

Ramón Zevallos, de 98 años de edad, es el líder y chamán de la comunidad Puerto Caballo ubicado en la zona de Bahía Negra, Alto Paraguay (Chaco), pero el hombre no posee el reconocimiento del Instituto Paraguayo de Indígena (INDI), comentaron sus hijos Dina y Mateo. Esta situación no le otorga garantías para recibir la atención de instituciones públicas o evitar invasiones en donde dice que está su comunidad, claman sus familiares.

Según refirió su hija, desde el 2014 solicitan el reconocimiento de líder de su padre, pedido que fue reiterado en el 2017 y nuevamente este año, específicamente el pasado 28 de julio.

Según indicó Dina, el personal de registro del INDI fue hasta la comunidad pero el trámite quedó estancado. “Puerto Caballo cuenta con título de propiedad y personería jurídica, pero hay burocracia y corrupción”, indicó.

La denunciante añadió que sin líder, no es posible acceder a proyectos de producción o detener alguna posible invasión. Comentó además que en Alto Chaco los indígenas no reciben asistencia, por lo que subsisten del trabajo como peones, venden artesanía y pescado.

“Queremos que salga la resolución”, reclamo Dina. Afirmó que desde el lunes visitan las oficinas del INDI en Asunción, pero que, en vez de ser atendidos, no recibieron más que maltratos por parte del director jurídico de la institución, Carlos González.

“Indi-pegua ndoikuaaséi mba´eve orehegui” (los del INDI no quieren saber nada de nosotros), afirmó Ramón Zevallos, que llegó hasta las oficinas de ABC Color esta tarde. Manifestó que siguen aguardando una respuesta favorable, además de víveres y prendas para su comunidad.

Es imposible dar liderazgo, dice el INDI

El director jurídico de la cartera indígena, Carlos González, dio su descargo respecto a la denuncia de Dina Zevallos y afirmó que en ningún momento la maltrató sino que, simplemente, le aclaró los alcances de la Ley 904 y de la autonomía de las comunidades indígenas. Explicó que no es posible dar el reconocimiento a Ramón Zevallos porque ya no está al frente de ninguna comunidad.

“Hay cinco toldos, cinco carpitas. No hay nada en la comunidad. Vive el señor solo pero no existe nada. No hay gente y no se puede dar el reconocimiento”, remarcó González.

El funcionario del INDI enfatizó que, incluso otra comunidad, la de Puerto Diana tiene la intención de ocupar Puerto Caballo, teniendo en cuenta que no existe ninguna familia en ese territorio. “Estoy elaborando un dictamen negativo con documentos”, dijo.

Sobre los reclamos de la hija de Zevallos, dijo que la misma se encapricha con su pedido pese a que en la institución ya recibieron los informes de los funcionarios que no le favorecen.