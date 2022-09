¿Posible escasez de reactivos? Proveedores alertan al IPS y el Ministerio por sus deudas

El secretario de Cifarma habló esta mañana sobre la crisis que rodea al gremio debido a las millonarias deudas que tienen el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Estado con sus asociados. Afirmó que el IPS debe en total US$ 242 millones, por medicamentos, reactivos químicos, mantenimientos y todos los proveedores en general.

Aseguró que el IPS no está teniendo recaudaciones suficientes para solventar sus gastos, sobre todo debido a la deuda que tiene el Estado con el Instituto de Previsión Social. “Hoy, el Estado debe US$ 454 millones en aportes que debía hacer trimestralmente y no lo hace”, detalló.

Así también, el Ministerio de Salud tiene una gran deuda de US$ 154 millones, hasta hoy. “Pero esa es la deuda contabilizada. Salud sigue recibiendo mercaderías”, acotó, indicando que a diario sube el monto.

Posible escasez de reactivos

Por otra parte, indicó que cada cámara tiene una situación diferente y los medicamentos no van a escasear aún. No obstante, los proveedores de reactivos químicos ya alertaron que no pueden seguir sosteniendo la provisión para el IPS ni el Ministerio de Salud.

Resaltó que eso es crítico, puesto que no se puede realizar ningún tipo de análisis laboratorial sin dichos reactivos. Los proveedores ya alertaron a ambas instituciones sobre la situación y se está viendo la manera de que se honre parte de las deudas para evitar llegar a la escasez

“Medicamentos no podemos cortar; las cláusulas son más fuertes”, indicó. En ese sentido, resaltó que ellos tienen una multa importante si no entregan a tiempo, pero el Estado nunca paga intereses moratorios pese a que las deudas aumentan y nunca son completamente honradas.

Además, indicó que varias empresas accedieron a cobrar por gestión bancaria, pero el interés moratorio ronda el 13%, lo cual es muy elevado y terminan perdiendo mucho dinero. Señaló que Salud está negociando con Hacienda para que el Banco Nacional de Fomento brinde una línea de crédito con tasa preferencial para solucionar ese punto.