Itaipú: a fin de mes empezará el tratamiento de la tarifa 2023

“Ya estamos ahí empezando a mover. Ahora que terminamos lo otro (tarifa 2022), estamos por comenzar esa parte”, añadió.

Respecto a cuál sería la postura de nuestor país en esta nueva negociación, ya que para la tarifa 2022 el gobierno nacional pretendió mantener el valor de la potencia en US$ 22,6 kW/mes, mientras que Brasil apuntó a bajarlo lo más posible, el director de la entidad no quiso adelantar nada. “Vamos a compartir cuál es el planteamiento respecto a la tarifa, va a ser todo transparente, pero no quiero adelantar nada porque estamos empezando a hacer los números”, explicó.

Sobre este punto, cabe recordar que al no conseguir su objetivo, el gobierno de Mario Abdo Benítez optó por plantear una tarifa intermedia, de US$ 20,7 kW/mes, que fue la que finalmente acordó con Brasil.

Condicionamiento cumplido

Consultado sobre la condición que el gobierno brasileño había puesto para empezar a hablar de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú -previsto para el 2023-, que primero se defina la tarifa 2022, Cáceres respondió no tenía mayor información al respecto. “Pido que hablen con Cancillería, que es Alta Parte, y es la que maneja esa comunicación. No estoy en el día a día de esa parte, voy a tener información”, concluyó.