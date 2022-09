Salud Pública, Hacienda y BNF buscan finiquitar deuda con farmacéuticas, dice Borba

Luis Ávila, de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), dio a conocer la semana pasada que tanto el Instituto de Previsión Social (IPS) como el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) tienen acumulada una deuda millonaria con las farmacéuticas y proveedores de insumos y medicamentos.

Según indicó el secretario de Cifarma, la previsional adeuda US$ 242 millones a las industrias farmacéuticas, mientras Salud Pública debe US$ 154 millones.

Sobre el compromiso de pago, el ministro de Salud, doctor Julio Borba, aseguró hoy -tras un evento realizado en el Senepa- que la cartera sanitaria está buscando las alternativas más convenientes, en constante reunión con los representantes farmacéuticos y proveedores.

“Con el ministro de Hacienda (Óscar Llamosas) y el presidente del Banco Nacional de Fomento (Manuel Ochipintti), estamos buscando las alternativas para poder paliar un poquito la situación. Es preocupante”, dijo Borba sobre la deuda que acumula Salud Pública.

Al ser consultado sobre cuáles son las soluciones previstas, el ministro se limitó a decir que son varias las alternativas, pero que prefiere dejarlas “en suspenso” hasta la siguiente reunión, marcada para este viernes. Aseguró que no quieren llegar a la reprogramación de otro crédito.

Deuda de Salud Pública supera los US$ 130 millones

Borba señaló que la “deuda certificada” por el Ministerio de Salud es de US$ 130 millones aproximadamente. “Puede ser un poco más, a medida que van ingresando los productos”, mencionó.

El ministro resaltó que la deuda acumulada no se trata de un impago histórico. Según dijo, cuando asumió el cargo de ministro de Salud el monto de la deuda era de US$ 280 millones a US$ 300 millones apropiadamente.

“Nosotros prácticamente cerramos esa deuda al 2020, pero estas deudas se fueron generando nuevamente entre el 2020 y 2021. Dependemos mucho del plan de caja que nos da Hacienda. A mayor plan de caja, tenemos menos deuda, eso es categórico. Las necesidades en Salud Pública lastimosamente son infinitas y el presupuesto es finito”, sostuvo Borba.

Deuda golpea presupuesto de Salud

El ministro de Salud dijo también que la deuda que tiene la cartera sanitaria con las farmacéuticas es un duro golpe al presupuesto del Ministerio de Salud para el 2023.

“Nosotros venimos arrastrando la deuda. Golpea porque es plata que podríamos usar para nuevas compras. Esperemos no llegar a eso (a que afecte el presupuesto 2023) y poder saldar gran parte del monto este año”, dijo.

Senepa celebró aniversario con nuevos equipos y máquinas

Esta mañana, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) celebró su aniversario 65 con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Salud, Julio Borba, y otras autoridades.

Durante el evento se realizó la entrega de insumos técnicos y rodados para fortalecer los servicios brindados a la ciudadanía, así como un reconocimiento a los colaboradores voluntarios.

“Después de 10 años estamos comprando nuevamente equipamientos. Teníamos un déficit importante con las máquinas y los vehículos, muy importantes para el trabajo que se está realizando a nivel país”, señaló el ministro de Salud.

La lista de elementos, insumos técnicos y máquinas incluye 550 chalecos, 1.180 uniformes de campo, 1.180 camisas, 550 kepis, 550 botas de cuero, 49 pulverizadores remolcados, 258 motomochilas, 170 bombas aspersoras y 12 camionetas doble cabina 4x4.