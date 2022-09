Sequía restó este año US$ 1.740 millones en envíos de soja

Como consecuencia directa de la grave sequía durante el periodo estival anterior, que causó una histórica merma en la producción de soja, actualmente ya no queda casi nada de granos para exportar. Así, al cierre de agosto la caída preliminar se estima en un 67% en comparación con el año pasado, causando una disminución de cerca de US$ 1.740 millones en divisas, según se desprende de los datos la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año, el volumen exportado de soja fue solamente de 2.071.779 toneladas, que es aproximadamente 59% menos si se compara con el mismo periodo parcial del año pasado; sin embargo, como ya no queda casi remanente de la cosecha, ya se estaría dando cierre al año y la comparación se debe hacer con los 12 meses del año pasado.

Entonces, comparando los datos completos del año pasado, ciclo durante el cual se había enviado unas 6.329.457 toneladas, la disminución que se calcula es de al menos 67%, con unas 4.257.678 toneladas menos que fueron exportadas en el presente periodo.

En cuanto a las divisas, este año, al cierre de agosto la exportación de granos de la oleaginosa ingresó unos US$ 1.102 millones, cifra que comparada con los US$ 2.975 millones del año pasado arroja como resultado una retracción de cerca de US$ 1.740 millones respecto al 2021.

Sobre el tema, la experta de Capeco, Sonia Tomassone confirmó que la drástica merma de las exportaciones de la oleaginosa fue por la disminución de la producción de la zafra pasada afectada por la sequía, que podría ser la más fuerte de todos los tiempos.

Refirió que durante el mes de agosto solo fueron exportadas 2.568 toneladas, que habían quedado rezagadas por las demoras logísticas, con lo que prácticamente se han cerrado las exportaciones del grano. Aunque admitió que todavía podrían quedar pequeños volumenes en los diferentes puertos, que no pudieron salir por esas mismas dificultades logísticas.

Merma fue de unas 6 millones de toneladas

Tomassone destacó que las cerca 6 millones de toneladas menos que fueron cosechadas en la zafra pasada impactaron en toda la cadena por igual y no solamente a las industrias procesadoras, sino que faltando todavía cuatro meses para finalizar el año están terminando las exportaciones del grano y eso afectó a los transportistas, embarcadores fluviales, puertos de embarque y a toda la economía.

Con relación a los subproductos industriales, informó que se observa un aumento en las exportaciones de aceite de soja tanto en volumen como el valor, ya que se enviaron 322.578 toneladas por US$ 468.370.801, comparando los datos actuales con el parcial del 2021.

En cuanto a los envíos de pellets, hubo una merma en cantidad y en ingresos, considerando que fueron exportadas 1.071.976 toneladas por US$ 506.617.614, comparando los periodos parciales de ambos periodos referidos.

La asesora de Capeco resaltó que a pesar de la merma en la producción, el porcentaje exportado por las industrias es mayor, en comparación con los últimos años, ya el que 52 % de la soja fue exportada como grano y el 38 % como aceites y pellets.

En este punto, enfatizó que el 30 % de las exportaciones de soja en grano fue realizado por las empresas que cuentan con industrias en Paraguay, y de ese porcentaje, 565.721 toneladas fueron enviadas a sus fábricas en Argentina.

La misma opinó que dicha conducta de las empresas industriales demuestra que si dichas industrias no hubieran exportado la soja como grano, se podrían haber mantenido abiertas por unos meses más.

Un 73% de la soja fue a la Argentina

Argentina se es el principal destino del grano de soja, con el 73 % de participación. Le siguen Brasil (18%), Rusia (9%) y otros destinos de extrazona en mucho menor volumen. Los exportadores fueron Viterra, con el 15 % del total exportado, seguido por Agrofértil (11 %), ADM (10 %), Sodrugestvo (10 %), COFCO (8%), Cargill (8 %), Copagra (7 %) y otros (31 %). En total, 45 empresas han sido responsables de las exportaciones del grano al octavo mes del año.