Casi tres años después, Tribunal valida incautación de US$ 370.000 a viajero

El Tribunal de Cuentas ratificó la resolución de Aduanas por la que se dispuso como infracción aduanera de contrabando el intento de sacar del país unos US$ 270.000 no declarados y que fueron incautados a un ciudadano paraguayo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. La justicia ordenó además el comiso de otros US$ 100.000 que había declarado y otra suma inferior en moneda nacional con los que pretendía viajar a Chile.