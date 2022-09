Llegó a Asunción tras un recorrido de 1.910 km en kayak

Desembarcó en la bahía de Asunción el domingo pasado. Su kayak, que vacío pesa 33 kg, actualmente tiene 175 kg, pues está equipado con elementos de camping, bolsa de dormir, cocina a nafta, botiquín de primeros auxilios y alimentos. Además, viaja con su cámara y dron, que utiliza para documentar cada detalle de toda la aventura que significan los 3.500 km que pretende realizar hasta Buenos Aires, Argentina.

Más allá de la experiencia deportiva y cultural que este viaje implica, Evandro Matogrosso pretende dejar un mensaje, especialmente a sus hijos. “Es como un homenaje a mis hijos. Quise demostrarles que con resiliencia y calma, a pesar de las dificultades, uno puede alcanzar sus sueños. En este viaje, las dificultades como el viento hicieron que me detenga unos días, pero el viaje continúa”, manifestó.

Sus hijos -Sara (13), Raúl (16) y Bianca (19)- siguen a través de las redes sociales toda la aventura. “Les puedo mostrar cómo es todo el camino y las dificultades por las que atravieso en busca de mi objetivo”, comentó.

“Mi hija menor, Sara, me dijo hace poco: ‘Papá, estuve viendo el trayecto que vas a hacer. Es difícil, pero no es imposible’, y eso me demuestra que el mensaje le llegó”, reflexionó.

En el trayecto pudo disfrutar de observar animales silvestres, toda la flora de la región y conocer ciudades históricas de nuestro país. Se mostró preocupado por la preservación de la naturaleza y destacó toda la riqueza natural de Paraguay.

La naturaleza y la hospitalidad paraguaya

Evandro tiene 39 años, es exmilitar, piloto civil y actualmente periodista del área de economía y política en el canal de televisión SBT Cuiabá. Practica kayak desde los 9 años, por lo que decidió que esta embarcación sería su aliada perfecta para emprender este viaje.

“Empecé esta aventura el pasado 12 de junio desde Cuiabá. Atravesé todo el pantanal brasileño, dos departamentos brasileños, Mato Grosso y Mato Grosso Do Sul. Desde Cuiabá hasta Asunción ya completé 1.910 km”, comentó.

En el camino conoció Puerto Pinasco (Presidente Hayes), Puerto Casado (Alto Paraguay) y Puerto Olivares (Cordillera). Lo primero que destacó de nuestro país fue la naturaleza y la hospitalidad de sus habitantes.

“Pasé por locales impresionantes, ciudades históricas como Puerto Pinasco, Puerto Casado, Puerto Olivares y ahora estoy descubriendo Asunción. Destaco la hospitalidad de los paraguayos. Me hospedo en el Club Mbiguá, desde donde tengo una muy buena vista de Asunción”, señaló.

“En mi recorrido, una de las mayores dificultades fueron el viento sur en el río Paraguay, además del Pantanal. Vi muchos jaguaretés y búfalos. La fauna y la flora de Paraguay es maravillosa, muy rica y, a pesar de todo lo que pasa el país, realmente conserva su naturaleza”, destacó.

“En mi kayak, que vacío pesa 33 kg, cargo un camping, bolsa de dormir, ropa, cocina a nafta, alimentación para 15 días (que debo renovar), primeros auxilios y equipamiento para filmar y documentar todo mi viaje. Tiene una capacidad de 200 kg y ahora pesa 175 kg”, explicó.

“Debemos cuidar nuestra naturaleza. Las fronteras terrestres y acuáticas son imaginarias, creadas por los humanos. Somos todos seres humanos, todos iguales. La historia de nuestros países están marcadas por las guerras, pero debemos ser unidos. Debemos cuidar el Chaco, la Patagonia, el Pantanal. Discutir políticas ambientales en América es imposible si no se unen los países”, destacó.

Evandro comparte toda su aventura con fotos y videos que sube a su cuenta de Instagram, en la que se le encuentra como Evandro Matogrosso, y tiene hasta el momento 12.500 seguidores de todo el mundo.