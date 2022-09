Confirman segundo caso de viruela del mono en Paraguay

Un hombre de entre 25 y 35 años se convierte en el segundo paciente con viruela del mono en Paraguay, confirmó para ABC Color el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria, esta mañana. “Él está bien, está en su casa y con tratamiento ambulatorio”, detalló.

Explicó que, a diferencia del primer caso, este hombre no realizó ningún viaje recientemente. “Por lesiones consulta y pide para hacerse el test. Estamos armando el árbol de contagio. Es una persona que no salió del país y tenemos que identificar el punto de contacto y personas de riesgo”, detalló.

En ese sentido, indicó que no pueden confirmar aún una circulación comunitaria de la viruela del mono, puesto que todavía no se ha identificado el árbol de contagio del paciente.

Lea más: Viruela del mono: Ministerio de Salud pide “sincerar” y no “minimizar” aparición de lesiones

Aislamiento de 21 días

Sequera recordó que los pacientes confirmados deben tener un aislamiento de 21 días, a partir de la aparición del primer síntoma. El periodo extenso se debe a que el principal punto de contagio es el contacto con la piel y las lesiones de los pacientes empiezan a sanar solo después de dicho periodo de tiempo.

En cuanto a los síntomas, indicó que en principio consisten en fiebre y dolores musculares y recién luego de 5 a 7 días empiezan a salir lesiones tipo sarpullido. No obstante, la característica que diferencia a la viruela símica es que estas lesiones duelen, no solo pican.

Lea más: Viruela del mono: Sequera aclara quiénes deben usar tapabocas

Cuidados para evitar y contener el contagio

El doctor de Vigilancia Sanitaria recordó que para evitar el contagio se recomienda el uso de tapabocas y sobre todo evitar el contagio directo con los pacientes sospechosos o confirmados. La persona contagiada debe cubrir sus heridas y usar mascarillas, pero puede compartir a cierta distancia con otras personas.

Se recomienda que los pacientes confirmados no vayan a sus puestos de trabajo a partir del comienzo de los síntomas y hasta que las heridas sanen por completo. “Las úlceras que no están secas son muy contagiosas; cuando empiezan a formarse costras ya no son contagiosas. Son costras secas, bien cerradas y que dejan de doler; eso termina en 22 días”, precisó sobre el motivo del aislamiento extendido.

Lea más: Primer caso de viruela del mono: paciente provino de Brasil, reveló Salud