Familia de funcionario fallecido desmiente versión del presidente del TSJE

Los seres queridos de Aníbal Ortiz remarcaron que no es cierta la versión de que el funcionario del TSJE haya reingresado al edificio siniestrado a buscar documentos de su hija.

Enfatizaron en que la versión no es cierta, y pidieron tanto a las autoridades del TSJE como a la ciudadanía en general, no repetir la versión, pues causan daño a la memoria del funcionario y aumentan el dolor de sus familiares.

“Me gustaría que se respete a la familia, hay una niña en casa que accede al televisor y se va asentir muy mal al saber esto”, dijo Aida López, esposa del fallecido.

“Para mí él nunca salió del edificio”

“Su papá fue ejemplar, para mí él nunca salió del edificio y mucho menos volvió a la oficina a buscar documentos de su hija ni de la familia. Él no tenía ningún documento de nuestra hija en la oficina”, recalcó la mujer.

López remarcó que como la espera era muy larga, se acercó al capitán de bomberos y le manifestó que necesitaba saber algo de su hermano. “Ahí él me preguntó dónde mi marido podría estar y le dije que según los funcionarios él salió de la oficina y fue al baño. Entonces él tenía que estar en esos dos lugares. Él me dijo que si le guiaba iba a entrar y nos iba a hacer una videollamada. Ahí creamos ese plan, el capitán pudo ingresar e hicimos la videollamada y nosotros pudimos ver a mi hermano. No quiero ahondar en los detalles pero sí pudimos ver que él estaba dentro de la oficina”, relató Aida López. La esposa dijo no tener idea del motivo por el cual Ortiz no pudo salir del edificio.

“Hubo omisión”, afirma hermana de Ortiz

Por otro lado, la hermana del trabajador fallecido, Estela Ortiz, reclamó que “desde todo punto de vista hubo omisión de ayuda a pesar de la ayuda que yo pedí”.

“El mal funcionamiento de la alarma confunde a los funcionarios, si sigue así va a morir más gente. Mi hermano no era el objetivo, hay muchos intereses ahí. El objetivo eran las máquinas de votación, pero no evacuaron el 100%, no hicieron bien su trabajo”, repudió la familiar.

Sostuvo que no culpa a la Justicia Electoral por la muerte de su hermano al menos en forma intencional, pero subrayó que “sí hubo omisión”.

“Tuvieron mucho tiempo para sacarlo”

“Se pudo haber salvado, tuvieron mucho tiempo los bomberos para entrar a sacarlo, pero ellos no sabían que había una persona desaparecida. A ellos les dijeron que ya evacuaron el 100% y que podían estar tranquilos luchando por el edificio, pero fue mentira”, contó Estela Ortiz su versión.

Añadió que a su criterio, “existen indicios de que fue algo premeditado; fue demasiado rápido y no parece un incendio común”. “Tampoco parece un cortocircuito, fue veloz y muy tóxico; eso fue lo que le mató a mi hermano”, expuso la mujer.