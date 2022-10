Clausuran un pabellón porque parte del techo de un aula se derrumbó en Ybycuí

El director de la Escuela Básica Nro 4293 y Colegio Nacional San Rafael explicó que entre el viernes y ayer en horas de la madrugada parte del techo se derrumbó y cuando llegaron para ingresar encontraron que la sala estaba llena de escombros. Al verificar las demás salas también observaron que presentan algunas fisuras.

Ante dicha situación se tomó la decisión de resguardar a los niños y a los estudiantes de la institución rural porque no se sabe en qué condiciones se encuentra el edificio. Dijo que dicho pabellón no estaba en micro planificación; se encontraba en perfectas condiciones, pero que ahora les urge la reparación porque no tienen dónde acoger a los alumnos.

Comentó que la caída de tejuelones y tejas se registró en una de las aulas del turno mañana donde ingresan alumnos del preescolar y, en el turno tarde, estudian alumnos del noveno grado. En principio sospecharon que podría haberse tratado de alguien que quería ingresar para robar algo del interior del aula, pero luego al verificar toda las demás salas se pudo observar que también presentan fisuras y dos de ellas hundimiento de base, por lo que creen que el sismo pudo haber afectado la estructura de la institución.

Lo preocupante es que ahora marca lluvia toda la semana y los niños de la escuela y los estudiantes del colegio se encuentran en etapa final del año lectivo. Comentó que comunicó a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Municipalidad local y a las autoridades de la Gobernación de Paraguarí, pero ningún representante de dichas instituciones llegaron para ver de qué manera pueden ayudar a los docentes y escolares, dijo el director Báez.

Sismo podría haber sido la causa

El director de la institución manifestó desconfía que el sismo de 4,3 de magnitud, que se registró el pasado 28 de setiembre a unos 9.6 km de la ciudad de Ybycuí, y que se sintió en el lugar a las 17:17 aproximadamente, podría haber sido la causa que movió parte de la estructura. Pero que eso deben confirmar con los profesionales, señaló.

Manifestó que la institución cuenta con un total de 64 alumnos tanto de escolar básica como del nivel medio, y que fue una suerte que el derrumbe parcial de una de las aulas ocurrió en ausencia de los escolares.

Ahora apela a la buena gestión de las autoridades políticas, educativas, de los entes municipales y de la Gobernación para ver si pueden ayudarles para instalar carpas, pizarras móviles o algo que les pueda servir para terminar el año escolar, manifestó preocupado el director Báez.