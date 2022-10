Funcionaria municipal denuncia que es perseguida por el intendente

La funcionaria municipal Vilma Gómez, con más de 6 años de antigüedad en la institución, de profesión docente y abogada, denunció que es una perseguida por el intendente municipal Fernando Ramírez (ANR- Cartista) y que mediante una resolución fue trasladada al cementerio local como encargada del lugar.

La mujer anteriormente se desempeñaba como secretaria de acción social y desde la asunción del intendente, pasó a ocupar un cargo en la escuela municipal.

Según Gómez, el viernes de la semana pasada salió una resolución en donde indicaba que debía ser trasladada hasta el cementerio local. “Este lugar es para un hombre no para una mujer, venir en este lugar es un castigo, el intendente me castigo por denunciar hechos de corrupción” señaló la mujer.

Agregó que se siente denigrada, humillada. “Estoy muy molesta, me siento humillada, denigrada como mujer” expresó.

Añadió que el motivo por el cual Ramírez la trasladó al campo santo es; por haber denunciado que el Mini Bus municipal no estaba apto para hacer un viaje hasta el Perú para llevar a un grupo de artistas. El vehículo se descompuso en medio de la cordillera de los Andes.

“Por qué no investigan cómo consiguieron el permiso para el colectivo con la Dinatran, ese colectivo no tenía ni freno y así subió la cordillera y ahí se quedó descompuesto. Existe un funcionario que tramitó todo y a ese no le investigan ese goza de privilegios”, relató la funcionaria.

“Yo voy defender mi derecho, me pidieron que me calle que no hable más con la prensa, pero no puedo callar, tanta esperanza tuvimos en la persona del intendente y viene a hacer estas cosas”, se lamentó la mujer.

Desmiente persecución

Por su parte el intendente municipal Fernando Ramírez (ANR-Cartista) desmintió la versión de la mujer y dijo que el traslado de la funcionaria solo es temporal.

“Nosotros hemos hecho la rotación de varios funcionarios y en caso particular de la funcionaria pasa a ser una auxiliar de administración y esa tarea le encomendamos a la Sra. Vilma Gómez, no es un trabajo de limpieza ni trabajo forzoso, no se trata de eso, solo tiene que llenar una planilla con datos de personas fallecidas en especial de la tercera edad para ir corroborando con el Ministerio de Hacienda” explicó Ramírez.

Recibió más de 300 funcionarios y varios planilleros

Fernando Ramírez, recordó que recibió una institución municipal con más de 300 funcionarios, entre ellos varios planilleros. “La institución es política y en años anteriores ingresaron por cupos políticos, así es que la inconformidad de los funcionarios tiende a ligarse a eso”, refirió.

“Tenemos dos opciones o ponemos a la comunidad primero o cargamos con funcionarios nuevos, porque también la opción fácil habrá sido contratar a funcionarios nuevos para ese trabajo adicional”, expresó el intendente.

Mencionó que no quiere cargar a la ciudadanía con más impuestos para meter más personas con mas gastos corrientes y que por eso siempre busca a funcionarios que no están cumpliendo tareas específicas para cubrir temporalmente las necesidades.