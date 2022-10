Contrabandistas de ganado presionan al Senacsa para evitar castigo, denuncian

El lote de 19 hermosos ejemplares bovinos machos, de raza cebuina, que fueron incautados hace tres semanas en el puesto de control de tránsito animal Senacsa-Colcat, de Emboscada, tienen marcas en el anca derecha, tal como se usa en Brasil; y además, poseen marcas complementarias de la Asociación Brasilera de Criadores de Cebú.

Lea más: Retuvieron camión con 19 toros cebú presumiblemente de contrabando

Los bovinos retenidos figuran a nombre de Andrés García Petrale, quien no presentó los documentos de importación ni registros sanitarios en Paraguay de dichos animales, por lo que son contrabando, sobre todo porque las documentaciones acercadas no coinciden con las características de los mismos y no tienen certificación exigida, según confirmaron fuentes de la Fiscalía, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y del sector productivo.

Referentes del sector señalaron que en tal situación, lo que establece la ley es inapelable, se debe aplicar el rifle sanitario; pero tras tres semanas no se está pudiendo hacer cumplir la ley debido a las presiones políticas que reciben las autoridades del Senacsa, que debe emitir una resolución para dar cierre legal al caso, advirtieron. Incluso desde una organización se pidió que en vez del sacrificio se lleve a faenamiento.

Lea más: Abigeos y la sequía generan pérdidas a ganaderos en el Chaco

Una de nuestras fuentes indicó que “el caso está siendo un “pelota tatá” (bola de fuego, de los juegos de la festividad de San Juan) para el Senacsa, porque desde diferentes ámbitos se estuvo efectuando llamadas telefónicas al titular del ente para que no firme la resolución del rifle sanitario, castigo establecido para el contrabando de ganado, que de no cumplirse sería un muy mal precedente”, dijeron.

Informaciones extraoficiales refieren que el Senacsa emitiría este miércoles la orden de destrucción del lote de toros, tal como establecen las normas sanitarias para el caso de contrabando.

“Primavera” del contrabando

Siendo las 23:12 del pasado 21 de setiembre, Día de la Primavera, personal del Senacsa y de la Comisión de Lucha contra el Abigeato y el Control de Tráfico de Ganado (Colcat) retuvo un camión transganado con acoplado que transportaba los 19 animales vacunos, que luego se comprobó que fueron traídos del Brasil y no poseen documentación correcta.

El transporte retenido se trató de un camión Scania, chapa Nº BJK389 de color blanco y un acoplado, chapa Nº BNP 869 de marca Phoenix, propiedad de Luis Javier Adorno Garayo, con cédula de identidad número 1.029.676. El transporte era guiado por Jorge Gabriel Carneiro Torres, paraguayo, de 30 años de edad, cédula número 5.502.729, domiciliado en Limpio.

Los animales estaban siendo traídos desde la Estancia Karanda, Corpus Christi, desde el Este, a unos 340 kilómetros de la incautación, para ser llevados hacia el norte a otros 700 kilómetros, a un establecimiento denominado La Lorena SA, en la localidad de La Patria, departamento de Boquerón.

Nuestra fuente explicó que es muy sospechoso que supuestamente se compren animales en Corpus Christi para llevarlos a 1.000 kilómetros, por el alto costo del flete que implica dicha distancia.

En el operativo intervino el fiscal Miguel Quintana, quien posteriormente fue recusado.

Los animales quedaron en guarda en el recinto ferial de Codega, a cargo del Senacsa, para que disponga según su carta orgánica; mientras que el transganado fue puesto a disposición de la Dirección Nacional de Aduanas en Virtud al Código Aduanero.