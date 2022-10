Colegio de Lambaré notifica que no inscribirá en 2023 a estudiantes supuestamente afectados por escándalo

El colegio privado de Lambaré donde saltara un supuesto caso de abuso sexual, notificó a los padres de estudiantes presumiblemente afectados por el escándalo, que no matriculará a estos alumnos para el año lectivo 2023. Pese a que no pueden afirmar que hayan tenido algún tipo de relación con los hechos, insinuaciones y comentarios negativos no cesaron, exponiéndose los chicos a “cualquier tipo de represalias”, se argumenta. Los padres recurrieron al MEC, que está intermediando, pero afirma que no puede obligar al colegio a rever la postura.