Gremio de Abogados de Canindeyú denuncia la corrupción de fiscales

El Colegio de Abogados de Canindeyú denunció ante la Fiscalía General a los fiscales de ese departamento por no concurrir a sus lugares de trabajo, por no asistir a audiencias, por realizar pedidos de coimas y hacer llamadas extorsivas. La Fiscalía General no ha contestado la nota.