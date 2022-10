Transformación Educativa: durante marcha piden cambio de ministro de Educación, en un ambiente politizado

Durante la multitudinaria manifestación en rechazo al Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2040, organizaciones “pro familia” solicitaron al Congreso la interpelación del titular del MEC, Nicolás Zárate. Asimismo, exigirán hoy, al Poder Ejecutivo, el cambio del ministro y su gabinete, en el que dicen no confiar. Zárate insistió, por su parte, en la necesidad de un debate respecto al contenido del proyecto, y no en torno a lo que no existe.