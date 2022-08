Transformación Educativa “es incumplible” en condiciones económicas actuales, dice Banco Mundial

El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) es un documento con políticas propositivas muy fuertes, según el economista del Banco Mundial, Juan Diego Alonso, de la división de Educación, América Latina y el Caribe. Sin embargo, en las condiciones actuales de la economía paraguaya “es incumplible, incluso en su nivel intermedio”, afirmó.

Según el profesional, el Segundo Acuerdo del PNTE 2030 toca áreas claves y está claro lo que hay que hacer, aunque “los recursos económicos son notoriamente bajos”. Alonso agregó que la iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) va en la dirección correcta, pero “en la actualidad, todo depende del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Se necesitan recursos mucho mayores”, enfatizó.

El representante del Banco Mundial explicó que algunas alternativas que ayudarían a cumplir con el cometido serían otras fuentes de ingreso para el país (préstamos u otros), la generación de impuestos para sumar recursos, o mediante una reforma tributaria, por ejemplo, aumentando el IVA (impuesto al valor agregado) del 10% al 13% y que ese aumento de 3% se destine directamente a educación.

Alonso aclaró que estas medidas representan solo ideas, porque en cualquiera de los casos, será necesario someterlas a consultas populares y estudiarlas a nivel de los organismos del Estado.

Los que no aceptan PNTE 2030 “no tienen corazón”

El ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, manifestó por su parte que: “aquellos que no aceptan la Transformación Educativa no tienen corazón y no le quieren a su país”. Fue ayer, durante el lanzamiento de la campaña de alfabetización “Jahai Oñondivepa”, en la sede central del MEC.

Zárate agregó que el PNTE 2030 es la única opción que tiene el Paraguay para salir de la situación en la que se encuentra en materia educativa. La iniciativa actualmente está en proceso de discusión y contempla un aumento en el presupuesto del MEC, del 2,8 % al 4,6% (proporción el PIB).