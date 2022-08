Transformación Educativa: “gente sin argumentos” la cuestionan, según ministro

El ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, volvió a levantar la voz a favor del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) con miras a mejorar el sistema planificándolo hasta el 2030, pese a la crítica de algunos grupos sociales. “Hay poca gente sin argumentos que está bombardeando a la Transformación Educativa. No es justo gente, no es justo porque no se leen los documentos. Vamos a leer, vamos a debatir”, indicó en conversación con ABC Tv.

El titular del MEC comentó que existe gente de buena fe que cree en la existencia de contenidos ocultos en el proyecto y enfatizó que: “lo que no está escrito en los documentos del Estado no existe (...) No hay ni una sola palabra sobre ideología de género”.

Lea más: Transformación Educativa no incluye ideología de género ni es de oenegés, asegura ministro

Zárate refirió que no puede creer que existan personas que no estén de acuerdo con el plan. Añadió que, incluso se puede modificar todavía y añadir más ítems “para el bien de los chicos y no para el capricho de las personas”.

¿Cómo mejorará el MEC el tema de infraestructura?

El ministro de Educación remarcó que se necesitan por lo menos US$ 410 millones para cubrir las necesidades de las escuelas en cuanto a infraestructura, pero que esto sería posible si se aplicara el PNTE 2030.

“Si no logramos la transformación educativa, todos los años, durante los próximos 20 años, vamos a seguir hablando de infraestructura. Tenemos que parar de hablar de eso, tenemos que hablar de contenido pedagógico y otras cosas, pero necesitamos mejorar infraestructura”, afirmó.

Lea más: Padres marcharon en contra de la ideología de género y rechazan transformación educativa

Zárate repitió que el PNTE 2030 es un proyecto a largo plazo para transformar el país y la economía, con miras a crecer a niveles de 8 y 10%. Dijo que desde el MEC están abiertos a audiencias públicas y enfatizó que este mes tuvieron más de 15 reuniones y recorrió dos veces el país con la difusión del plan.

Lea más: Ministro Zárate cuenta por qué algunos grupos rechazan la Transformación Educativa

El ministro finalizó diciendo que los US$ 1.100 millones que se invierte en educación actualmente ya no son suficientes, porque el 90% está destinado en salarios.