Los datos que demuestran necesidad del plan de Transformación Educativa

La coordinadora del Proyecto Transformación Educativa del MEC, Rocío Roble, salió al paso de la lluvia de informaciones distorsionadas sobre el plan educativo 2030, que motivó a un grupo de ciudadanos a manifestarse el pasado jueves. Se habla incluso que el cartismo estaría detrás de la protesta.

La funcionaria recordó que el proyecto inició en 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes y desde entonces viene realizándose estudios preliminares que terminaron en el “plano” de hoy, que está aún abierto al debate con la sociedad civil.

Manifestó que el nivel de enseñanza de hoy en Paraguay es “bajísimo”, lo que resta competitividad a los trabajadores paraguayos en comparación a obreros extranjeros.

Miles de jóvenes no saben leer ni escribir

“Las personas que se gradúan de la educación media, se gradúan sin las competencias en Lengua y Matemáticas. Si saben leer, no comprenden lo que leen. En Matemáticas, no tiene el uso de las herramientas básicas para defenderse en la vida social y laboral”, expresó Robledo.

Para la coordinadora del MEC, el plan de Transformación Educativa busca combatir estas y otras realidades, como que “alrededor 240.000 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir”.

La propuesta también apunta a una mejor capacitación docente, inversión en infraestructura y tecnología. Robledo destacó que por primera vez se pone a la educación en primer lugar.

“Con DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) el docente debe estar preparado para recibir a cualquier tipo de alumno y evitar la discriminación. Captar a personas con discapacidad o discapacidades para que estén en la escuela”, señaló, en uno de los aspectos relacionados a la inclusión.

Respuesta sobre supuesta ideología de género

Ante la campaña de desinformación de que en el plan de Transformación Educativa se pretende incluir la enseñanza de supuestas “ideologías de género”, la funcionaria del MEC aseveró que el proyecto no toca aun contenido ni orientación curricular.

“Este programa no discute ningún contenido. Es un proyecto de política pública. Nosotros ahora ofrecemos el plano para saber cuánto sale nuestra transformación educativa. No se han discutido contenidos. Nosotros no discutimos contenidos ni orientaciones curriculares”, enfatizó la coordinadora de plan.

Resaltó que el plan de transformación educativa está siendo financiada con recursos de Fondo de Excelencia por la Educación, entidad que recibe recursos del Fonacide. Con ello, desmintió otro aspecto difundido por los detractores del plan de que oenegés LGTBI supuestamente apoyan económicamente la propuesta del MEC.

Finalmente, Robledo instó a todos aquellos que tienen dudas a leer íntegramente el documento sobre el Plan de Transformación Educativa para no dejarse guiar por falsas informaciones.

A continuación, vea el plan que sigue abierto a debate: