Educación: directora prohíbe que estudiantes rindan porque no tienen uniforme de gala, denuncian

Un total de 11 estudiantes no pudieron rendir Historia ayer, lunes, en la escuela pública San Luis, de Limpio, por no llevar sus uniformes de gala, según denunciaron padres que envían a sus hijos a esta institución.

Según los padres, la directora, Gladis Vargas, les dijo que los chicos rendirán el día que lleven los uniformes respectivos y coincida con la presencia del profesor de área. Afirmaron que en un grupo de WhatsApp de padres, la directora expuso los nombres de los once alumnos que no llevaron el uniforme, indicando que no iban a rendir.

Una de las madres afectadas contó, sin embargo, que tiene tres hijos en la institución y que por cuestiones económicas no les puede comprar sus uniformes de gala. “Mis tres hijos llevan buzo a la escuela”, afirmó.

La mamá añadió que la directora les indicó que una de las normativas es el uso obligatorio de uniforme en todas las escuelas públicas del país y que al firmar la planilla de inscripción, los padres deben aceptar todas las normativas de la institución.

Otro padre afectado comentó que denunciaron el hecho en la comisaría de la zona y en la Codeni. En la última institución les indicaron que no pueden intervenir, ya que, según la directora, el uniforme es una de las normativas específicas para las escuelas públicas del país.

“No van a rendir mientras no tengan uniforme de gala”

En un mensaje de audio, se oye a la directora decir: “porque es justamente escuela pública sí se exige (uniforme), señora, porque dentro de las normativas está el uso obligatorio del uniforme en todas las instituciones del país. Y al firmar usted la planilla de inscripción, usted ya aceptó todas las normativas de la institución. Y creo que ya es hora, señora, de que tengan uniforme de gala”.

“Estamos en octubre, terminando, y desde febrero se les dio tiempo y se les estuvo avisando que de a poco se les puede ir comprando. Y lastimosamente, señora, ellos no van a rendir mientras no tengan uniforme de gala. Es la única forma también que los padres se hagan un poco responsables y dejen de lado otras cosas y se hagan responsables de sus hijos. así nomás es, señora”, se le oye decir a la directora Vargas.

¿Qué dice el MEC sobre el uso de uniformes para rendir?

La directora de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Zulma Morales, dijo que “incluso con ropa particular” pueden ir a rendir los niños y adolescentes en todas las escuelas del país.

“El estudiante tiene que acceder al examen. El sistema público no tiene por qué prohibir”, enfatizó Morales, consultada si el uniforme de gala es un requisito para los exámenes de evaluación.

La directora de Desarrollo Educativo refirió que tampoco la falta de pago de algún concepto institucional es impedimento para acceder a las pruebas o a las libretas.

Sobre el caso específico de la escuela San Luis de Limpio, Morales comentó que no tenían registros de la denuncia e instó a los padres a realizar la comunicación en la supervisión de la zona. “Como agentes rectores tenemos que velar porque el chico rinda”, finalizó.

Directora no quiso dar detalles de la denuncia

Llamamos a la directora de la escuela San Luis, Gladis Vargas, el lunes por la tarde, para conocer su versión respecto a lo sucedido. Respondió que no corresponde hablar del tema vía telefónica y dijo que hoy recibiría a un equipo de prensa en la escuela. Sin embargo, hoy no fue a la escuela, según fuentes de la institución.