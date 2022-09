Luque: denuncian a directora por supuesto maltrato infantil en una escuela

Una escuela pública del Cuarto Barrio de Luque es sede de un conflicto entre un padre de familia y la encargada de despacho de la institución. El afectado, papá de un menor de 4 años de edad, denunció que la funcionaria y una docente maltrataron verbalmente a su hijo desde que solicitó información sobre cómo manejan los recursos en la institución.

“Solicitar la rendición de cuentas fue mi pecado. Desde allí empezaron a maltratar a mi hijo”, enfatizó el papá. Consultado por qué no recurrió a la supervisión, añadió que esta dependencia “encubre las cosas”.

El padre comentó que acudió directamente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y denunció el tema con el director de Gabinete, Gustavo Rodas, quien supuestamente le dijo que iniciarían una investigación. Desde ABC Color intentamos comunicarnos con Rodas, pero no tuvimos respuesta favorable.

Miedo a ir a la escuela

El padre denunciante dijo que también tuvo que ir a la Codeni de Luque para dejar constancia del hecho, porque lo acontecido le generó un daño psicológico a su hijo, que no quiere ir a la escuela por el miedo a los maltratos y ni siquiera puede dormir por las noches.

“Ya no se qué hacer, porque tengo que luchar con la estructura de la escuela, pero tampoco quiero que mi hijo pierda el año”, refirió el denunciante. Añadió que quisieron expulsar a su hijo sin motivo aparente, situación que ya ocurrió con otras familias.

Directora dijo que no quiere omitir opinión

La directora de la escuela manifestó que prefiere no hablar del tema para no generar malos entendidos. “Yo no voy a omitir opinión. Yo debo salvaguardar la identidad del niño”, remarcó.

La encargada de despacho agregó que en la institución también se activaron los protocolos en cuanto a maltrato y abuso, por lo que recurrieron a las instancias correspondientes. “No voy a prestarme a declaraciones porque mezclan todo. Vamos a dejar que siga el proceso”, indicó.