Hijo de Messer quiere cerrar cuentas con la Justicia paraguaya y hasta donaría bienes, según abogada

Los abogados Bettina Legal, Gustavo Miguel Arietti y Gustavo Leguizamón Acha solicitaron intervención, como representantes legales de Dan Wolf Messer, en el proceso de comiso especial autónomo de bienes de la causa caratulada “Darío Messer y otros s/ lavado de dinero y otros”.

El juez penal de Garantías Agustín Delmás rechazó la petición bajo el argumento de que el procesado por presunto lavado de dinero es un prófugo de la Justicia paraguaya y no puede litigar desde la clandestinidad.

La abogada Legal habló esta mañana en ABC Cardinal y señaló que la intención de su cliente -con esta acción- es que se ejecute el comiso de los bienes y que prosiga la investigación a fin de cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya.

Lea más: Darío Messer: rechazan intervención de abogados en proceso de comiso de bienes

“Estamos, por todos los medios, procurando que se realice este comiso. Nosotros somos los más interesados desde siempre, desde el avance en la investigación. Él nos dio una carta poder en donde nos autoriza a donar al Estado paraguayo sus bienes con tal de terminar su causa”, declaró.

Quiere cerrar cuentas en Paraguay y seguir con su vida

“Estuvo involucrado en los negocios de su padre por ‘ser hijo de’. Él es el más interesado en cerrar su causa en Paraguay y hacer su vida como chico joven que es”, agregó.

Remarcó que su cliente, con orden de captura desde 2018, no pondrá ninguna “traba” legal en el proceso ni reclamará los bienes con que cuenta en nuestro país, con tal de que la investigación pueda cerrarse.

Lea más: Darío Messer: juez ratifica cerrojo sobre bienes del doleiro ante pedido de comiso

Comentó que los bienes con que cuenta el hijo de Darío Messer en nuestro país comprenden cuentas bancarias por valor estimado de US$ 50 mil, una inversión de US$ 100 mil en Casa Bolsa Puente y sus acciones en la firma Pegasus SA, cuya utilidad no pudo determinar. Según indicó, su cliente no posee inmuebles a su nombre en el Paraguay.

Dan Wolf Messer reside en Río de Janeiro y desde allá insiste en litigar en su causa en el Paraguay. Según su abogada, vive de forma libre en el vecino país, luego de haberse acogido a la delación premiada en el proceso que la Justicia brasileña condenó a su padre a 13 años de prisión por lavado de dinero.

Carta poder no fue adulterada

La carta poder utilizada por los tres abogados del hijo del “doleiro” presenta la transcripción, escrita a mano con bolígrafo color azul, de “subrayado: causa 04/2018, (imputación por supuesto lavado) entre líneas 05/2022 (comiso especial de bienes) vale”, haciendo referencia a la identificación de la causa en virtud del cual les es otorgada la intervención.

Al respecto, Legal señaló que tuvo la autorización de su cliente para transcribir a bolígrafo la carta poder, por lo que ello no puede considerarse como una adulteración o falsificación.

Lea más: JEM investigará regulación de honorarios de US$ 4 millones para abogados de Messer

“No es ni falsificación ni adulteración ni nada de eso. Es autorizado por el cliente y al solo efecto de coadyuvar en la investigación”, manifestó.

Igualmente, comentó que una nueva carta poder con los datos correctos, que será otorgada por su cliente, estaría llegando la próxima semana a nuestro país. Dan Wolf Messer es hijo Darío, quien considerado como ”hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.