Madre de José Zaván dice que el Gobierno los olvidó tras la tragedia aérea

José Zaván es el único sobreviviente de una tragedia aérea ocurrida en febrero de 2021. Su proceso de recuperación tiene un lento avance, pero sus familiares reclaman la desidia del gobierno pues han dejado de asistirlo médicamente. Su madre, Blanca Vaccari, afirma que “este gobierno no sé en qué anda; no nos dio ni el saludo. Ellos no se ponen en nuestro zapato”.