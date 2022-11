Familia Denis presentará querella adhesiva tras dato no comunicado sobre paradero del secuestrado

La defensa de la familia del secuestrado Óscar Denis se encuentra preparando una querella adhesiva para tener mayor participación en la investigación y acceder a la carpeta fiscal. Las víctimas creen que el actuar del Gobierno no condice con la seriedad que exige el manejo de información tan sensible, considerando el supuesto dato no comunicado sobre el presunto paradero del secuestrado por el EPP.