IPS: pacientes denuncian que esperan tres meses o más por “estudios urgentes”

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), miembros de la Asociación de Pacientes con Espina Bífida, denunciaron a ABC la penosa situación de los servicios que presta el seguro social, que no brinda las prestaciones médicas requeridas a los pacientes con esta patología, pese a la urgencia médica. La espina bífida es una afección que afecta la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento.

Según indicó Rosa María Aveiro, presidenta de la asociación, la previsional hace esperar tres meses o más por estudios médicos como resonancia magnética. Comentó el caso de un niño con espina bífida que, pese a la urgencia de su caso, está desde hace días aguardando por la realización de citado examen.

Lea también: IPS: seis asociaciones se unen para repudiar amedrentamiento a pacientes crónicos

“Todavía no le dan fecha para la resonancia, solo le indicaron a la mamá que debía esperar tres meses más o menos. Le dijeron que se iban a volver a comunicar para darle una fecha, pero hasta ahora no hay novedades. Es una vergüenza. Nuestros chicos tienen una patología de base que si tienen una disfunción valvular cardiaca para dentro de tres meses ya no cuentan el cuento”, lamentó.

Aveiro aseguró que en la orden médica consta la urgencia del pedido, “sobre todo por la patología que ellos portan (espina bífida)”, pero aún así el IPS no da la atención que se precisa.

“La resonancia magnética es un estudio que no se hace en los hospitales públicos. Para nuestra patología una resonancia magnética es fundamental, para el seguimiento. Las familias de escasos recursos recurren a la Pastoral Social, a la Diben, pero como ya estamos finalizando el año nadie ya tiene presupuesto, todos ya ponen excusas. A dónde vamos a recurrir. Solo nos quedan las polladas, hamburgueseadas”, lamentó Aveiro.

El gasto es millonario, aseguran

El costo de una resonancia magnética de por sí ya es elevado, pero la suma puede aumentar dependiendo del requerimiento.

Lea también: IPS: pacientes con enfermedades raras deben realizar millonarios gastos por falta de medicamentos

“Los costos son millonarios. Se cobra hasta G. 9 millones por una resonancia magnética completa. Varía el precio dependiendo de lo que piden (los médicos). Para nuestra patología piden un examen completo, entonces el costo es muy elevado. A los niños además hay que sedarles para realizarles el examen, que dura 45 minutos a una hora”, comentó Aveiro.

Insumos inadecuados y de mala calidad

Aveiro se quejó también de las sondas que utilizan en la previsional para los niños con espina bífida, asegurando que no son las adecuadas.

“Nuestros niños se sondan porque no pueden evacuar por sí mismos la vejiga. Se les debe hacer un cateterismo intermitente. IPS está dando una sonda que no es la adecuada y que les daña la uretra. Son sondas nasogástricas que tienen como función la alimentación nasogástrica, pero se usan para vaciar la vejiga”, criticó la asegurada, al tiempo de lamentar también la mala calidad de los insumos utilizados por el seguro social.

Falta crónica de medicamentos en el IPS

Sobre el déficit de medicamentos, denunciado regularmente por los pacientes de la previsional, la presidenta de la asociación aseguró que “ahora todo está faltando”.

Lea más: IPS está sin reactivos de laboratorio para diagnósticos específicos, denuncian

Según dijo Aveiro también hay medicinas con altísima demanda que la previsional no considera incluir dentro de su vademécum.

“Hay medicamentos, como la oxibutinina jarabe, que no están dentro del vademécum del IPS pese a que es una medicina muy utilizada, principalmente en bebés”, dijo.

Aveiro explicó que los que requieren de este fármaco deben pedir la preparación del medicamento, ya que tampoco hay un laboratorio representante. El precio ronda los G. 240 mil a 300 mil.