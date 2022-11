Transformación Educativa: nueva viceministra de Culto liderará socialización del plan con comisión especial

La nueva viceministra de Culto, Zulma Morales, estará al frente de la socialización del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2040 con el apoyo de la “Comisión Ad Hoc”, conformada por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con nueve nominados al Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec).

Esta mañana se realizó la primera reunión en la sede del MEC, para “establecer líneas de acción y una agenda de cómo trabajar”, indicó Morales. Añadió que “la primera tarea” es replantear la lectura del documento del PNTE 2040 para un análisis en la siguiente mesa de trabajo y “que se sumen las propuestas de los actores involucrados”.

La viceministra de Culto enfatizó que desde la cartera educativa instan a los padres a colaborar con la mejora del sistema educativo. “Paramos un rato la pelota, es una pausa de apertura total al diálogo para poder conocer y aclarar aquellas dudas que se puedan generar en el campo social, lo que preocupa a nuestros padres”, refirió.

El objetivo es llegar al 30 de abril del 2023 con un documento consensuado, para entregarlo al Conec, una vez que este logre conformarse. La terna de candidatos se encuentra a disposición del Poder Ejecutivo y el Congreso.

Plan de Transformación Educativa no se puede suspender, dijo Morales

La viceministra Morales respondió a la solicitud de organizaciones “pro familia”, que exigen la suspensión del plan.

“La suspensión de un trabajo que todavía no ha concluido es un poco difícil de concretar. Este es un proceso, nosotros estamos con un diseño del planteamiento del plan nacional que todavía no ha concluido (...) No podemos eliminar, porque sería eliminar una oportunidad para nuestros estudiantes”, remarcó.

Respecto a los ejes transversales de enfoque de derecho, interculturalidad e inclusión, Morales comentó que desde el MEC buscarán aclararlos o, en caso extremo, eliminarlos del documento del PNTE 2040 por el temor y dudas de las familias.

“Nosotros estamos para poder aclararlas (el alcance de esas palabras), necesitamos seguir reforzando y clarificando, vamos a seguir haciéndolo; si necesitamos sacar esas palabras del documento, tenemos toda la predisposición de sacarlas, siempre garantizando que los estudiantes de este país van a recibir la atención adecuada”, enfatizó.

¿Qué efectos tendría suspender el apoyo de la Unión Europea?

Zulma Morales reiteró que el diseño del PNTE no tiene nada que ver con el convenio de cooperación de la Unión Europea (UE) o ningún otro apoyo internacional, ya que está sostenido exclusivamente con los Fondos para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI).

Respecto al proyecto de Ley presentado por Enrique Riera, Abel González y Blas Lanzoni que pretende suspender la Ley 6659/20, por la cual se habilita la donación de 38 millones de euros de la UE, Morales dijo: “si se llega a cortar este apoyo (...) lo que se estaría limitando es el acceso a los kits escolares. No podríamos tener más kits escolares para nuestros niños, como también se va a ver afectada la alimentación que reciben los estudiantes en las instituciones educativas”.

Jorge García, uno de los nominadas al Conec y vocero de la Comisión Ad Hoc, manifestó que están previstas reuniones cada 15 días y que articularán acciones con el Viceministerio de Culto. “A partir de ahí, seguramente generaremos espacios de diálogo, de discusión, con actores sociales o ciudadanos con respecto al Plan Nacional de Transformación Educativa”, afirmó.

García comentó que la comisión especial elevará dos informes al 30 de abril del 2022. Igualmente, insistió en que se trate, cuanto antes, la conformación del Conec, con los dictámenes favorables de las comisiones de Educación del Congreso. La formación del consejo lleva más de cinco meses de demora.