Ministro Ríos califica de ignorantes y fanáticos a los que se oponen al plan de transformación educativa

La inauguración de la X Jornada de Investigación Científica 2022 de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) se realizó en el aula magna del campus universitario del barrio Ytororo y contó con la participación de las autoridades universitarias, docentes investigadores, alumnos y referentes de organizaciones sociales.

El ministro de la Corte, Víctor Ríos, mencionó que dentro del plan estratégico se estableció que la Universidad Nacional de Pilar (UNP) debe ser inclusiva. En ese contexto criticó a aquellos que se oponen a la transformación educativa que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desea implementar. Calificó de ignorantes y fanáticos a aquellas personas que protestan en contra del nuevo proyecto educativo.

“Este término inclusión - que generó la movilización de miles de personas; ‘el Estado quiere apoderarse de nuestros hijos y quieren decidir sobre su sexos’, estas cosas escuchamos decir a personas con formación universitaria. ¡Qué tamaña ignorancia y fanatismo!”, exclamó.

“Ni Hitler apareció así, ni la Unión Soviética de Stalin (Iósif Stalin ) hizo eso. Eeso hacía Esparta, pero nosotros decimos claramente inclusiva. ¿Exclusiva queremos? ¿O hay que incluir?”, cuestionó Ríos.

Agregó que hay que aceptar a las personas como son. “No se puede ser tan soberbio, no se puede ser tan cavernícola, no se puede ser tan primitivo, esta es una opción ideológica valorativa clara de la Universidad Nacional de Pilar”, enfatizó Víctor Ríos.

Presentan “Plan Estratégico” para la UNP

EL rector de la Universidad Nacional de Pilar y ministro de la Corte, Víctor Ríos Ojeda, durante su exposición presentó el nuevo “Plan Estratégico 2023 a 2027 para la Universidad Nacional de Pilar (UNP)” en el que detalló los objetivos de dicho plan.

Mencionó que el plan estratégico ha sido aprobado por el Consejo Nacional Universitario y que dentro de este plan fue insertado el tema de derecho humano como fundamento ético de la vida universitaria.

“Existen magistrados que no saben cuál fue la primera ley aprobada en el Paraguay en la era democrática, cuando cae Stroessner (Gral. Alfredo Stroessner) la primera ley que aprobó el parlamento en el Paraguay fue la que ratifica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Ley 1/89. Esta normativa es clara opción del sistema político por los derechos humanos”, resaltó el rector.

“Planteamos que la educación es un derecho humano, decimos que los derechos humanos son un fundamento ético en la vida universitaria”, expresó Víctor Ríos.

Disertante internacional

Al inicio de la actividad, la coordinadora del Núcleo de Estudio e Investigaciones en Educación Superior, Dra. Estela Miranda, brindó una conferencia vía Zoom desde la ciudad de Córdoba- Argentina sobre el tema “Desafíos para la producción y divulgación científica”.

Miranda dijo que la pandemia demostró las fortalezas y debilidades de cada países. “Los países que habían invertido en investigaciones científicas son los que se encontraban en mejor situación con relación a lo que aconteció en el mundo; pudimos ver una mutua colaboración en cuanto a la desbordante situación de la pandemia”, expresó.

“Nos enseñó que la cooperación y mediante la ayuda mutua se pudo obtener insumos y vacunas para atender las urgencias, que la relación entre los países, frente los problemas globales es importante; no hay respuestas individuales”, resaltó la Dra. Estela Miranda.

Explicó que la investigación es la producción y el conocimiento de difusión para atender problemas comunes y específicos, y que es la idea que funciona en el MERCOSUR educativo.

“Fuimos construyendo un vínculo académico con los países miembros, hemos podido avanzar en el proceso de conocimiento, las universidades públicas siguen siendo lugares de investigación y de innovación, las universidades públicas deben fortalecerse, “expresó.

