Censista a los 75 años: “El que no vive para servir no sirve para vivir”

Óscar Arévalos se hizo conocido en las redes en estos días luego de viralizarse una fotografía suya en la que se lo ve preparándose para el ”Censo Nacional 2022″ del próximo 9 de noviembre, en el que participará como voluntario.

Don Óscar, a pesar de tener 75 años, de estar jubilado y dedicarse a enseñar el idioma guaraní y música religiosa, decidió inscribirse como censista voluntario luego de que lo hiciera una de sus hijas, según contó esta mañana a ABC TV.

Agregó que, pese a que le advirtieron que el trabajo de un censista podría ser arduo, quiso inscribirse porque aún se “siente joven”.

“Mi hija me comentó que se inscribió para el censo y le dije que quería inscribirme también. Me dijo que iba a haber mucho trabajo. Le dije que no importa, estoy fuerte para trabajar”, sostuvo.

Un aporte al Paraguay

Arévalos, asimismo, comentó que ser censista lo entusiasma y lo pone feliz porque considera que hará un aporte a un proyecto que -indicó- podría brindar soluciones al Gobierno.

“Es para que el Gobierno sepa cuál es la realidad de nuestro país. A partir de ahí, a lo mejor se puede distribuir mejor la riqueza. Nuestro país es tan rico y no debería haber ningún pobre en nuestro país”, dijo.

“Yo me siento contento porque, de alguna manera, con mi granito de arena voy a apoyar con el trabajo que lanza el Gobierno. Tengo que ser útil”, acotó.

En otro momento, el censista de 75 años dejó una linda reflexión sobre el servicio voluntario: “Hay que vivir para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir”.

No se trata de ideología de género

Don Óscar, quien estuvo “estudiando” todas las preguntas y cuestiones vinculadas al censo, también aclaró a la ciudadanía que el Gobierno no pretende obtener información relacionada a cuestiones ideológicas, como alegan algunos sectores.

“No tiene nada que ver con ideología de género. Es parte de un trabajo que el Estado necesita cada cierto tiempo. Es una radiografía de nuestro país”, expresó.

Arévalos contó que durante el censo le tocará ir a viviendas de Fernando de la Mora, según comentó.

Cabe destacar que el Gobierno declaró como feriado el próximo 9 de noviembre para que todos puedan permanecer en sus casas y colaborar con el censo.