Denuncian falta de costoso medicamento oncológico en IPS

En comunicación con ABC TV este viernes, Nilda Zorrilla, asegurada del Instituto de Previsión Social, comentó el caso de una paciente oncológica que se ve obligada a adquirir de Clorinda, Argentina, un costoso medicamento que ya no existe en “stock” en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social.

El medicamento en cuestión se denomina Zelboraf y es un fármaco de “quimioterapia oral”.

La paciente, explicó Zorrilla, fue sometida a una traqueotomía y actualmente se encuentra internada y necesita empezar a consumir ese medicamento a un ritmo de cuatro veces por día.

Lea más: Proveedores iniciaron suspensión de contratos con IPS por deuda de US$ 240 millones

“No hay acá y no hay posibilidad de que haya pronto, seguramente por la licitación. No sé por qué esperan que se acabe el medicamento para hacer la licitación. Los pacientes oncológicos no pueden esperar”, lamentó Zorrilla.

Para conseguir el fármaco, la familia de la paciente está haciendo averiguaciones en la ciudad argentina fronteriza de Clorinda, donde consiguieron un presupuesto de alrededor de G. 12 millones. La familia organizará actividades como polladas para recaudar fondos, agregó.

Lea más: Hospital Nacional: pacientes oncológicos deambulan para acceder a estudios médicos, denuncian

Aquellas personas interesadas en ayudar donando dinero o aquellas que tengan el medicamento arriba citado pueden comunicarse al número de teléfono (0983) 435-025.