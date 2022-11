Proveedores iniciaron suspensión de contratos con IPS por deuda de US$ 240 millones

La deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) con los proveedores de insumos, medicamentos y reactivos no hace más que aumentar. La situación provocaría la interrupción en la provisión, alertó Luis Ávila, representante de la Cámara de Industrias Farmacéuticas del Paraguay (Cifarma).

A la fecha, la previsional adeuda alrededor de US$ 240 millones a las empresas proveedoras de fármacos, insumos y reactivos, según indicó Ávila, quien resaltó que algunos proveedores ya iniciaron el avenimiento de contratos para cortar el suministro al ente.

“Preocupa lo del IPS, que está con una deuda que hasta agosto era de US$ 142 millones. Desde ese mes, el IPS no está abonando nada a los proveedores. Tenemos ya tres meses de que no ha pagado un solo guaraní a los proveedores. Es grave, muy grave desde todo punto de vista”, resaltó Ávila.

El representante de la Cifarma precisó que desde el citado mes a la fecha, la deuda de la previsional aumentó a US$ 240 millones.

“El IPS debe US$ 170 millones por medicamentos, la mayoría de ellos importados; los fármacos oncológicos son los más caros. Además, US$ 75 millones corresponde a la deuda de servicios médicos tercerizados, como diálisis, diagnósticos, equipos biomédicos y otros”, comentó a ABC.

Proveedores iniciaron avenimiento de contratos con IPS

Acorde lo que relató Ávila, existen empresas que ya no pueden sostener su situación financiera y han optado por iniciar los procesos de avenimiento de contrato con el Instituto de Previsión Social, planteando la suspensión de la provisión de insumos y medicamentos. Esta acción dejaría totalmente desabastecido al IPS, que ya se encuentra en crisis.

El secretario general de la Cifarma precisó que la Cámara Paraguaya de Importadores de Equipos de Diagnóstico (Capime) ya presentó las solicitudes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Hay empresas que ya no pueden sostenerse. Aquí no solo somos las farmacéuticas, estamos todos. La cámara de insumos y reactivos, por ejemplo, dicen ya no están en condiciones de seguir aguardando, no les da para seguir sosteniéndose financieramente. Ellos empezaron a hacer los avenimientos de contratos”, contó.

Según dijo Ávila, la Capime comenzó con el proceso de avenimiento. “Ya están presentando las solicitudes ante Contrataciones Públicas. Eso después tiene una audiencia de conciliación y reconocimiento de la deuda y, a partir de ahí se suspenden las entregas”, explicó.

Sanciones por incumplimiento de contratos

El representante de Cifarma comentó que sin el avenimiento, las empresas proveedoras están obligadas a seguir realizando entregas a la previsional, pese a que el ente no les pague.

“Nosotros estamos obligados a proveer aún cuando no cobramos. El proveedor, para dejar de proveer, tiene que ir a un avenimiento ante Contrataciones Públicas. No puede el proveedor por sí solo cortar (la provisión) porque va a ser sancionado por la falta de cumplimiento de un contrato vigente”, dijo.

IPS tenía esperanzas en proyecto de ley

El secretario general de la Cifarma comentó a ABC que la previsional tenía la esperanza de saldar la deuda con los proveedores mediante el proyecto de ley del diputado Arnaldo Samaniego (ANR), que busca autorizar un millonario endeudamiento del IPS.

“El IPS había puesto sus esperanzas en el proyecto de ley que les permitiría tomar un préstamo a largo plazo, porque las experiencias de deudas con la banca privada aquí en Paraguay ya no sirven. Son a muy corto plazo y con el pago de las cuotas consumen todo la disponibilidad mensual. Entonces, obviamente, mientras están pagando las operaciones anteriores, no les queda dinero para pagar los medicamentos que van recibiendo”, explicó.

IPS no tiene Plan B para pago a farmacéuticas

Ávila lamentó la situación de la previsional que, dijo, en este momento está procediendo con las licitaciones para cubrir las necesidades del 2023.

“Ellos (el IPS) no tienen un Plan B. La única opción que tienen ahora es que el Estado paraguayo les pague cierta parte de la deuda que tienen por el aporte estatal, que ya es de larga data. Es preocupante, porque el IPS no está pagando lo que debe y corresponde a ejercicios anteriores, menos va a pagar lo que está recibiendo durante los últimos seis meses. En este momento ellos están haciendo licitaciones para cubrir las necesidades del 2023. Entonces a todas luces esto es un problema”, sostuvo.

Continúo diciendo que la situación en la que se encuentra el seguro social “es muy grave”.

“El que va a ser perjudicado nuevamente es el asegurado, que va a tener que salir a comprar (insumos y medicamentos) de las farmacias. Si ya hoy tenemos faltantes, va a ser peor ahora que muchos proveedores van a dejar de proveer”, lamentó.

Ministerio de Salud está pagando

Sobre la deuda que mantiene el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) con las farmacéuticas por la provisión de insumos, medicinas y reactivos de laboratorio, el secretario general de la Cifarma comentó que la cartera sanitaria está pagando regularmente.

“El Ministerio de Salud está pagando. Ellos se comprometieron con un plan de pago entre octubre, noviembre y diciembre, que se empezó a ejecutar a finales de octubre. Por ese lado estamos tranquilos”, sostuvo.