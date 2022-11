Identificaciones: Existen 15.000 pasaportes y 12.000 cédulas sin retirar

Mientras una parte de la ciudadanía se queja del tiempo que lleva gestionar los trámites para un pasaporte o una cédula en Identificaciones, miles de otras nunca las retiraron. Actualmente hay pasaportes sin retirar de los años 2015 y 2016 vencidos, mientras que las del año 2017 está por vencer y en adelante tienen unos 15.000 que deben ser retiradas.

“Es un compromiso para nosotros mantener esos pasaportes en casilleros sin que el titular venga a retirar. Por alguna razón no vienen, pero si no van a viajar, le pedimos que por favor pasen a buscar. Si no van a legalizar, por lo menos que retiren, porque el volumen es muy importante y estamos pendientes de ellos”, manifestó Julián Giménez, asesor jurídico de Identificaciones.

Señaló que a pesar de que extendieron su horario de atención, y de que la Cancillería atiende los sábados para las legalizaciones, muy pocas personas pasan a retirar sus documentos.

“En lo que respecta a aquellos pasaportes vencidos, por normas de seguridad internacionales, vamos a proceder a su incineración. Se hace un listado, se fija fecha y hora, se comunica al Ministerio Público y procederemos a la incineración”, anunció Giménez.

Fecha de vencimiento a la contraseña

“Tenemos 72 oficinas regionales. En la central tenemos unas 12.000 cédulas sin retirar y en las demás oficinas del interior también hay cédulas sin retirar. Las vencidas van a incinerarse también”, dijo.

En cuanto al motivo de por qué las personas no retiran estos documentos, Giménez explicó que se debe a que la contraseña del proceso de elaboración, la utilizan como un documento válido para realizar sus gestiones. “Pero una vez que las instituciones nos pongamos de acuerdo en que, con esa contraseña no se puede realizar ningún acto jurídico, las personas se van a ver obligados a retirarlas. Como somos prestadores de servicio social, nosotros todavía no pusimos fecha de vencimiento a esa contraseña y se puede retirar hasta en dos años, pero estamos estabilizando un sistema nuevo y vamos a empezar a poner fecha de vencimiento al comprobante de la cédula como del pasaporte, a los efectos de que nos habiliten legalmente a incinerarlos antes de su vencimiento”, anunció.

Giménez afirmó que actualmente son 15.000 los pasaportes sin retirar y 12.000 las cédulas en la misma situación.