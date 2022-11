“Los jueces no asumen todo el poder que tienen”, cuestiona ministra Llanes

La ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Carolina Llanes indicó que si todas las causas judiciales llegan a juicio oral, no hay sistema judicial que no se sature. La integrante de la Sala Penal del máximo tribunal señaló también que las personas procesadas no deben estar en la cárcel, salvo que estén implicados en casos muy graves.