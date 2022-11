Sacerdote abandonará casa parroquial de Itauguá

El expárroco de la parroquia Virgen del Rosario de la localidad de Itauguá, presbítero Andrés Cardozo, comentó que mañana abandonará la casa parroquial y que se hospedará en la casa de un amigo, que le está preparando un lugar.

Dijo que no renunciará al sacerdocio, y que solo desde Roma puede venir una orden para su desvinculación, y no del obispo, al tiempo de agregar que lamentaba el trato que se dio para el cambio de párroco.

“No me merecía este trato, designaron a otros sacerdotes y no estaba enterado, solo pedí razones valederas y convincente, pero te adelanto que mañana me voy de acá, ya le comuniqué al obispo sobre la decisión, un amigo me está preparando una casa”, expresó Cardozo.

El padre Cardozo se resistía a abandonar la casa parroquial, molesto por la formas de su separación del cargo y se generó un conflicto sin treguas con el obispado de San Lorenzo, y la comunidad católica de la ciudad quedó divida.

Un grupo de fieles defiende a capa y espada al sacerdote saliente, y califica de injusta la separación y el trato que se dio, mientras que otro sector celebra el cambio, y asegura que es oportuno el cambio de sacerdote.

Templo sigue cerrado

A raíz del conflicto suscitado con el cambio del párroco, y que este se negaba a abandonar la casa parroquial, el sacerdote nombrado como nuevo administrador, padre Pedro Brítez, no podía concurrir a las celebraciones, por falta de garantías, así como él mismo denunció, y el obispo decidió cerrar el templo.

La casa de oración se mantendrá cerrada hasta la próxima semana, cuando el titular de la diócesis de San Lorenzo emita un comunicado a los feligreses y solo cuando el conflicto esté subsanado se podrá reabrir la parroquia.

El propio padre Brítez, indicó que toda la semana no se realizará celebraciones en el templo de Itauguá y que la próxima semana el obispo emitirá un comunicado sobre la situación que se plantea en la comunidad.

Igualmente, aclaró que no renunció al cargo y que en ningún momento desobedeció la orden del obispo, y que solo pidió que arbitren todos los mecanismos para que se pueda solucionar de la mejor manera el conflicto.