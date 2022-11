INE programó compra de tapabocas por G. 318 millones para el Censo

Según la planificación del llamado de licitación, la compra de estas mascarillas se programó en mayo de 2022. Pero recién el 20 de septiembre de 2022 pasado, en las oficinas del INE, se realizó la apertura de sobres del Concurso de Ofertas por lotes para que las empresas pudieran presentar sus propuestas.

Participaron tres firmas; Gaesa SA, que ofertó G. 144 millones; Medical Química SA, que propuso G. 250 millones y Ana Beatriz Leiva, que ofertó G. 190 millones.

La licitación aparece como aún no adjudicada, según Contrataciones Públicas, pero el proceso ya está cerrado.

Este proceso forma parte del programa “de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional del Paraguay”, que tiene un financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cinco meses después del fin de la emergencia

El 18 de abril de 2022 quedó derogado el decreto del Poder Ejecutivo que había declarado Emergencia Sanitaria en el país por la pandemia del covid-19 y que establecía varias medidas, entre ellas, la utilización de mascarillas o tapabocas de manera obligatoria.

El INE continuó con el llamado a licitación para adquirir estas mascarillas cinco meses después, a pesar de que la situación sanitaria en el país por los contagios por el covid-19 ya no representaban una amenaza para la salud pública ni para el sistema sanitario estatal y privado.

Los censistas no usaron los tapabocas

Supuestamente, el uso de esta mascarilla era para los miles de censistas que ayer salieron a las calles a llevar adelante el proceso del Censo Nacional poblacional. Sin embargo, en la víspera, no se vio que los voluntarios censistas hayan usado tapabocas para hacer sus recorridos.

Según lo que figura en la web de Contrataciones Públicas, el INE adquirió 288.000 mascarillas para la jornada de ayer y además para lo que correspondía al censo experimental.

En efecto, este último también es un dato llamativo, ya que el calendario del propio INE indica que el censo experimental ya se puso en marcha en mayo de este año, con la salida de varios censistas en diferentes puntos del país.

Mascarillas van a ser usadas, afirma Ojeda

En conversación con ABC Cardinal, Iván Ojeda, el titular del INE, señaló que esta compra de las mascarillas forma parte de la planificación inicial del Censo, que se tuvo que reprogramar todo de vuelta a partir de la pandemia por el covid-19.

“Replanificamos todo para un escenario de censo con pandemia, y ahí estábamos previendo algunas cuestiones sanitarias. Entonces el tema de los tapabocas está de por medio en eso. Entonces, eso no hizo falta porque no estamos ahora en un contexto de covid-19, pero vamos a darle una utilidad a eso si es que está disponible. Vamos a darle una utilidad. Vamos a entregar donde eso sirva. Pero nosotros debíamos tener contingencia en caso de que, por ejemplo, la pandemia no haya bajado”, señaló Ojeda.

Productos de limpieza

De acuerdo a los datos que constan en la web de Contrataciones Públicas, el INE también adquirió productos de limpieza por más de G. 300 millones bajo la excusa del Censo Nacional.

El proceso fue adjudicado a Rodrigo Joel Zacarías Vázquez, de acuerdo a los datos que constan en la DNCP.

Entre los elementos que adquirió la institución aparecen jabón de lavar en pan, limpiavidrios con atomizador, ácido muriático, virulanas, desodorantes de ambientes y hasta ácido para destrancar cañería. Todo supuestamente para el censo del miércoles pasado.