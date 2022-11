IPS: desesperados, los pacientes oncológicos claman por medicamentos

El déficit crónico de medicamentos de elevados costos sigue siendo motivo de denuncia diaria por parte de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). El temor de quedar sin el tratamiento de quimioterapia a causa de la carencia de fármacos agrava la desesperación de los pacientes con cáncer, que además de batallar contra la enfermedad, deben luchar contra la desidia del seguro social.

En la previsional regularmente faltan, por ejemplo, palbociclib 125 mg; leuprolide 22.5; palbociclib 100 mg; lutrate depot trimestral; tamoxifeno; geldex calcitriol; sandostatin (octreotida); calcio con vitamina D; leucovorina; levotiroxina; diosmina 850 y parches de fentanilo.

Estas medicinas son requeridas de forma apremiante desde hace varios meses, según el reclamo de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, cuyos miembros se manifestaron el pasado 26 de septiembre para exigir su provisión.

No obstante, pese a la demanda de los aportantes del seguro social, de los 12 fármacos urgentes que se precisan, el IPS solo proveyó algunos y de forma muy irregular, según las declaraciones hechas a ABC por Gloria Villasanti, presidenta de la asociación.

Solo 20 cajas para cientos de pacientes

Tras la manifestación de pacientes -según contó Villasanti- se proporcionaron, por ejemplo, 20 cajas de palbociclib que fueron utilizadas completamente en menos de 36 horas. Conforme dijo, los pacientes oncológicos que hacen uso de la costosa droga incluso viajaron desde el interior del país creyendo que por fin la previsional había proveído la medicina para todos.

“Es una triste realidad. Esa gente nos miente, no sabemos qué hacer. Nos proveyeron palbociclib, pero resultó que eran solo 20 cajas, que se acabaron en un día y medio. Vino gente del interior del país, Encarnación, Concepción, de todos lados, pero ya no había medicina. Hace unos días se proveyó de nuevo ese medicamento, pero no sabemos hasta cuándo. Seguimos esperando por leucovorina, por ejemplo. Solo algunos fármacos proveyeron.”, lamentó.

Como si la carencia actual no fuera suficiente, el seguro social está en riesgo de quedar totalmente desabastecido si no paga la millonaria deuda que tiene con los proveedores de insumos, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos médicos. Según el gremio farmacéutico, el monto adeudado asciende US$ 240 millones.