Concejales de Asunción aprueban dos aumentos salariales por G. 26.000 millones

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), solicitó a los concejales que se apruebe una suba del 7,2% al salario de los funcionarios, lo que representa la suma de G. 185.000 para cada categoría del personal nombrado y los contratos permanentes con aporte al IPS. Asimismo, es una suba de G. 7.115 para cada jornalero, con excepción de quienes ganen salario mínimo. En total, Rodríguez solicitó G. 26.000 millones para el efecto.

Por otra parte, “Nenecho” solicitó un aumento Gs. 150.000 a cada trabajador que haya cumplido veinticinco años de antigüedad.

Concejales asuncenos debatieron hoy, en sesión de la Junta Municipal, estos dos pedidos en forma de adenda al presupuesto general de gastos 2023. Finalmente, el presupuesto fue aprobado por mayoría, incluyendo ambos aumentos salariales.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) afirmó que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez solicitó el aumento salarial para que los funcionarios le deban favores políticos, considerando las próximas elecciones generales. El edil pidió hoy el rechazo del dictamen de aprobación del presupuesto.

Funcionarios de Asunción defendieron su aumento con gritos y silvidos

La concejal Paulina Serrano (PPQ) se mostró en contra del aumento y apuntó a la falta de un plan de recursos humanos. “Una vez más se plantea un aumento indiscriminado”, criticó. Agregó que las reformas se deben plantear tiempo antes. “Vamos a estar en el mismo círculo vicioso: aumento, préstamo, déficit... hasta que en algún momento va a quebrar. Yo creo que siempre estamos al borde de la quiebra”, aseveró.

La concejala Jazmín Galeano (PEN) también se mostró en contra y alegó que existe un argumento indiscutible para estarlo, que es que la municipalidad no tiene el presupuesto necesario para ello, lo que supondrá un nuevo endeudamiento. En medio de su discurso, funcionarios municipales presentes empezaron a gritar, abuchear y silvar, a lo que la concejala respondió: “Y griten nomás que no me voy a callar”.

“Nenecho” contó con el voto de la bancada liberal

El concejal Félix Ayala (PLRA) dijo que si no se aprobaba el dictamen hoy, entonces por ordenanza entraría a regir el presupuesto 2022 para el año 2023, puesto que ya se acabó el tiempo que se tenía para estudiarlo. De esta manera, anunció su voto a favor del dictamen de aprobación.

Entonces, el concejal Álvaro Grau (PPQ) quien había pedido el rechazo, cambió su moción y solicitó la aprobación del presupuesto 2023, pero sin la adenda del mensaje 1.668, que es el que agrega ambos aumentos salariales. Aún así, la bancada liberal, al igual que la bancada del Partido Colorado, votó por la aprobación del presupuesto con los dos incrementos de sueldos.