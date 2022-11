IPS: proveedores apelarán al Ejecutivo para cobrar deuda de US$ 258 millones, dicen

A fin de acordar las acciones a seguir para cobrar la millonaria deuda a los proveedores por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), representantes de las cámaras afectadas se reunieron esta tarde en la oficina de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).

El monto adeudado por el IPS a las empresas proveedoras de insumos, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos médicos asciende a US$ 258 millones hasta el 15 de noviembre, según indicaron a ABC.

Lea más: IPS no paga deuda, pero abrió licitaciones para comprar fármacos por US$ 181 millones para el 2023, según Cifarma



Tras finalizar la reunión, Luis Ávila, secretario general de la Cifarma informó que se acordó recurrir al Poder Ejecutivo como última opción antes de proceder con los avenimientos de contratos.

“Vamos a recurrir, tratar de hablar con el Ejecutivo a ver si podemos tener alguna salida. Tenemos la voluntad de seguir abasteciendo, pero no están dadas las condiciones”, dijo.

Pese a que existe la intensión de seguir esperando por una solución, Ávila advirtió que la provisión se verá resentida a partir de los próximos días, considerando que los asociados a las diversas cámaras afectadas, “ya no están en condiciones de seguir aguantando el problema financiero que ha acarreado el IPS”.

“Se va resentir la provisión de fármacos e insumos en los próximos días, porque no tenemos forma de seguir sosteniendo. Es muy grave la situación”, dijo.

Lea también: IPS quiere sumar otros US$ 100 millones a sus deudas



Ávila sostuvo que son los pacientes oncológicos quienes rápidamente podrán sentir las carencias.

Por su parte, Ernesto Wasmosy de la Cámara Paraguaya de Innovadores de Diagnóstico In Vitro (Capaidi), indicó a ABC que lamentablemente, la situación actual ya les impide incluso presentarse a los licitaciones para la provisión del 2023.

“Ya no nos podemos más presentar (a las licitaciones). No podemos más dar mercaderías a quienes hace un año no nos pagan”, sostuvo.

Proveedores piden el pago del 50% de la deuda

Al ser consultado sobre cual sería una alternativa de pago, Luis Ávila sostuvo que la única opción viable es que la previsional abone por lo menos el 50% de los US$ 258 millones que adeuda.

“Necesitamos que por lo menos el 50% de la deuda sea cubierta para seguir teniendo crédito y seguir proveyendo”, dijo Ávila, al tiempo de mencionar que el plazo es corto porque se deben cubrir los compromisos de fin de año.

El secretario general de la Cifarma manifestó que agotarán instancias antes de tomar la decisión de proceder con los avenimientos o cancelación de contratos de abastecimiento del IPS.

Lea también: IPS: crisis por carencias y manoseo de bienes elevan gritos de protesta



“Ojalá podamos hablar con el presidente de la República (Mario Abdo Benítez). Estamos haciendo las gestiones para que nos reciba, para ver cómo podemos solucionar esto. Tenemos la voluntad, pero tenemos la imposibilidad financiera de seguir sosteniendo la provisión al IPS”, refirió.