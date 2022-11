Truncan premio a magistrada que votó a favor de abogados de Messer

La sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de hoy estuvo para alquilar balcones, pues el ministro Manuel Ramírez Candia no dudó en “escrachar” a una de las magistradas que favoreció a los abogados del doleiro prófugo Darío Messer, hermano del alma del expresidente de la República Horacio Cartes, con honorarios por US$ 4 millones.

Fue en ocasión del estudio de la primera terna, que era para cubrir el cargo de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, Primera Sala, actualmente interinado por Antonia López de Gómez.

Los postulantes eran la camarista itinerante López de Gómez (591,9 puntos); el juez en lo civil y comercial del 11° turno Hugo Manuel Garcete Martínez (580,96) y el juez en lo civil y comercial del 21° turno, José Miguel Villalba Báez (570.23).

El ministro de la sala Civil y Comercial Alberto Martínez Simón propuso la designación del juez Hugo Garcete, oportunidad en que recordó que el mismo lleva casi 20 años como juez de primera instancia, además de haber sido agente fiscal, defensor y secretario judicial, a la par de ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Asunción en una materia vinculada al ámbito civil y comercial (Contratos).

“Premio a la honestidad”

“Tiene por sobre todas las cosas y eso es bueno de destacar, tiene fama de ser un juez honesto y por lo tanto, para mí que juré con él como magistrado de primera instancia, es un honor proponer a la Corte la promoción al cargo de miembro del Tribunal de Apelación, al abogado Hugo Manuel Garcete Martínez”, expresó Martínez Simón.

Acto seguido, el ministro Víctor Ríos valoró la destacada carrera de Garcete, pero propuso el nombramiento de Antonia López de Gómez, quien actualmente interina el cargo en disputa.

Ríos destacó que López era la mejor puntuada y su preparación. Agregó que cuando asumió el interinazgo tenía 380 expedientes y hoy tiene menos de 20, lo que demuestra su “contracción al trabajo”, lo cual es importante para combatir la morosidad.

A su turno, el ministro Manuel Ramírez Candia “metió el dedo en la llaga” al fundamentar su voto a favor del juez Garcete.

Millonaria regulación para los abogados de Messer

“Yo voto por la propuesta del Dr. Alberto Martínez Simón porque considero que esta Corte tiene que premiar principalmente la honestidad en el ejercicio de la función. Y como dato objetivo también, como menciona el ministro Ríos, yo no olvido de que aquí una de las candidatas propuesta aquí, ha regulado 4 millones de dólares en un juicio que todo el mundo conoce. Así que voto aquí porque se premie la honestidad en el ejercicio de la función pública”, afirmó Ramírez.

Coincidentemente con la explicación de Ramírez, se escuchó una impertinente tos, pues al parecer, la escueta pero contundente exposición fue de difícil digestión para uno de los miembros de la máxima instancia judicial.

A través del AI N° 123 del 3 de marzo pasado, Antonia López votó en mayoría con Juan Carlos Paredes para retasar los honorarios de los abogados Rodrigo Galeano y María Leticia Bóbeda en US$ 2.475.000 y US$ 1.237.500 en ese orden, (IVA incluido). Para el efecto, con el voto en disidencia del camarista Guido Cocco Samudio, modificaron el monto establecido en primera instancia por el juez en lo civil y comercial Alfredo Barrios en G. 2.530.200 y más el 10% (G. 253.020), en concepto de impuesto al valor agregado (IVA), en el AI dictado el 14 de agosto del 2020.

Asimismo, López de Gómez también integró el Tribunal de Apelación que revocó el histórico fallo dictado por el juez en lo civil y comercial José Guillermo Trovato que emplazó a la binacional Itaipú a informar sobre la actuación del Consejo de Administración a la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (AyS N° 68, del 22/07/2021).

Acto seguido, también votaron por el ascenso de Garcete los ministros César Diesel, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera, quien aprovechó la oportunidad para destacar nuevamente la honestidad y transparencia del citado magistrado.

Para Ríos, es una cuestión de opinión

En esto, el ministro Ríos pide nuevamente la palabra para ratificar su voto por la camarista Antonia López y hacer la siguiente aclaración:

“Yo no tengo dato objetivo sobre la deshonestidad de la magistrada propuesta, que haya emitido una sentencia con la que uno no esté de acuerdo no implica que sea deshonesta. Además no ha recibido sanción ni denuncia por esta situación. Precisamente el Jurado de Enjuiciamiento en todo momento está aclarando y la vez pasada, el presidente dijo en un seminario que por una cuestión de opinión nadie puede ser sancionado ni tachado de deshonesto, me ratifico y voto por la Dra. Antonia López”.

En consecuencia, con seis votos, el magistrado Hugo Garcete quedó designado miembro del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, Primera Sala.

Posteriormente, el pleno siguió con el estudio de distintas ternas, menos la del juez penal de sentencia Fabián Antonio Weisensee, quien estuvo en el ojo de la tormenta hace unos años, por autoasignarse la camioneta incautada en un procedimiento contra el narcotráfico. Cuando la actuaria anunció dicha terna, el ministro Fretes la interrumpió para advertir que el tratamiento de la misma se había postergado.

