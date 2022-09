Fiscalía no comisó bienes de Messer y abogados piden millonario embargo

Era de esperarse: tras más de cuatro años sin que la Fiscalía pidiera el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer, un juez ordenó embargarlos por unos US$ 4 millones para cubrir honorarios de sus exabogados. La Fiscalía no solo no ha pedido el comiso autónomo de los bienes, sino que además estos no tienen medidas cautelares que impidan el embargo; solo tienen inhibición de vender o innovar por lo cual el pedido del juez Edgar Rivas Laguardia correría sin contratiempos. Horacio Cartes llamaba a Messer su “hermano del alma”; el brasileño tiene 13 años de cárcel en Brasil.