Hijo de ministro de Corte niega tráfico de influencias en contrato con Hijazi

Amílcar Fretes, abogado e hijo del ministro Antonio Fretes, de la Corte Suprema de Justicia, contó que firmó un contrato para dar asistencia legal a Kassem Mohamad Hijazi, pero que se apartó del caso al determinar que no había forma de evitar la extradición del mismo a los Estados Unidos. En una entrevista en la que cayó en contradicciones, negó haber cobrado los US$ 386.000 que establecía el acuerdo y afirmó que su padre no tenía conocimiento sobre el contrato.