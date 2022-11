Manuel Doldán dice que tampoco sabe del contenido del teléfono de Hijazi

El agente fiscal Lorenzo Lezcano confirmó ayer que la incautación del teléfono encontrado durante una pesquisa en la celda de Mohamad Kassem Hijazi fue informada, entre otras personas, al fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales.

Al respecto, Doldán esta mañana indicó que su única intervención guardó relación con la consulta que realizó a una agencia del Gobierno norteamericano sobre si podía colaborar con Paraguay para la pesquisa de los celulares incautados.

El fiscal hizo énfasis en que él le brindó a dicha agencia los nombres de los agentes fiscales intervinientes y más que eso ya no hizo, puesto que hasta ahí llegaba su competencia.

Doldán resaltó en reiteradas ocasiones que el fiscal Lezcano no tiene la obligación de informarle sobre estas investigaciones y que desconoce el contenido de los teléfonos o si se llegó a hacer una pesquisa. “Él no tiene por qué comunicarme nada; soy su colega”, resaltó.

“Yo no hablé con Lorenzo el 12 de mayo (día de la pesquisa) porque estaba trabajando en Cartagena. La única intervención que tuve fue consultar a las autoridades de una agencia internacional, solo sería la apertura formal de un proceso de cooperación técnica... Yo no tenía a mano ningún tipo de contenido porque no soy parte de ese procesamiento en particular”, declaró.

Convocados por la fiscala general

En otro momento, Doldán confirmó que todos los agentes del Ministerio Público involucrados en la incautación del celular de Hijazi y la lectura del mismo fueron convocados por la fiscala Sandra Quiñónez.

La reunión estaba pactada para iniciarse a las 10:00 y, luego de ello, el fiscal de Asuntos Internacionales prometió conversar con sus colegas que llevan el caso para investigar si se tienen datos sobre el homicidio de Pecci, que fue el principal motivo de la pesquisa llevada a cabo en la celda de Hijazi.

¿Quién tiene el celular?

“Los teléfonos tienen que estar y el trabajo técnico, si se realizó, también tiene que estar. No tengo información de que la extracción del teléfono se haya dado o no. No fui reportado sobre lo relacionado al caso Pecci, y sobre eso sí me tendrían que haber notificado”, enfatizó.

Cabe resaltar que, según Lezcano, el teléfono fue entregado a la DEA de Estados Unidos. En conversación con ABC, el mismo afirmó que no se llegó a hacer ninguna pesquisa en nuestro país y que él informó al respecto a varios intervinientes, entre ellos la propia fiscala general del Estado, quien negó eso rotundamente, al igual que Marco Alcaraz y ahora Manuel Doldán.