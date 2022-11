IPS corta pensión y el seguro a persona con discapacidad visual exige devolver casi G. 100 millones

Un hecho insólito, y que hasta raya en lo irracional, es el que vive Pablo Luis Berni Mora, que desde julio pasado no cobra su pensión a derechohabiente, es decir, venía percibiendo desde octubre del 2017 una pensión del 40 % tras la muerte de su padre, jubilado titular.

Berni Mora comentó que tras el fallecimiento de su progenitor inició los trámites para cobrar el 40 % de la pensión a derechohabiente. La misma fue autorizada por la previsional y empezó a cobrar desde octubre de 2017.

Por tres años cobró la suma de G. 1.100.000 y desde finales de 2020 aumentó a G.1.300.000. La previsional pagaba sin inconvenientes, hasta que en enero de 2020 fallece la madre, que también era jubilada, y el año pasado inició de nuevo un trámite para percibir también el porcentaje por discapacidad.

Pero grande fue la sorpresa cuando en junio pasado, le cortan abruptamente la pensión y le exigen devolver toda la plata cobrada, que según el IPS orilla los G. 100 millones, sin embargo, el monto que cobró solo llega a un poco más de G. 60 millones.

“Tras la muerte de mi madre inicié los trámites y el IPS me otorgó la pensión como heredero con discapacidad y, ahora tras casi 4 años, salen con el cuento que no corresponde el pago y me bloquean todo, hasta el seguro, y me piden devolver casi G. 100 millones”, expresó Berni.

Dijo que vivía de esa pensión, y que hoy día depende de la solidaridad de la gente para sobrevivir, porque no cuenta con trabajo, tomando en cuenta que nadie da empleo a personas con su discapacidad; solo algunos privilegiados o recomendados políticos tienen empleos, lamentó.

Para IPS la ceguera no es invalidante para el trabajo

El consejo de la previsional, presidido por el doctor Vicente Mario Bataglia Araujo, expidió la resolución n° 82/22 por la cual deja sin efecto la resolución 136/2017 del IPS, con relación a la concesión de la pensión a derechohabiente de Berni Mora.

En una parte del considerando de dicho documento, indica que una junta médica conformada por los doctores Silvana Gómez, Alicia Gómez Zelada y Gonzalo Alvarenga indicó que la ceguera de Berni Mora no invalida para el trabajo.

“El expediente de pensión a derechohabiente del señor Pablo Berni será remitido al consejo de administración de manera a autorizar una auditoría, y vamos a esperar una respuesta de las autoridades”, expresó María Díaz, de la dirección de jubilaciones.

Berni Mora, con patrocinio de los abogados Francisco Daniel Varela Ávalos y Sebastián Fleitas, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y una de reconsideración ante el consejo de la previsional.

También agregó que se encadenará frente a la caja central del IPS para exigir una salida al tema, porque lo considera injusto. También aclaró que solo percibía el 40% de la pensión de su padre y en la resolución indica 50%.