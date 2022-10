Jubilados exigen el fin de las precariedades y estafas en el IPS

Jubilados organizados del IPS se reunieron este martes frente al edificio de la previsional ubicado en las calles Herrera y Constitución, de Asunción, para manifestarse en contra de las enormes precariedades que siguen sufriendo en la administración de la entidad.

Aunque debería ser una obligación asumida por los administradores del IPS, los jubilados continúan padeciendo las mismas necesidades de hace años en cuanto a servicios por los que ellos pagan cada mes pero no reciben.

Los jubilados exigen mejor atención para los asegurados, el fin de la burocracia que existe para acceder a la jubilación y de la malversación de los fondos jubilatorios.

Deben volver a comprar medicamentos por los que pagan

Los jubilados lamentaron además que nunca se encuentran los medicamentos que las personas necesitan en las farmacias de las clínicas periféricas y que son costosos. Directamente los tienen que comprar, aunque se supone que pagan un dinero mensual para que les cubran atención médica y tratamientos.

Además de medicamentos, los asegurados en muchas ocasiones deben comprar insumos para los médicos y pagarse estudios de diagnóstico que no están disponibles en el IPS y que además son los más caros.

Todo sin contar las largas esperas que deben hacer para los turnos, estudios, cirugía y especialistas.

Mencionaron además que conseguir un turno en el call center es prácticamente imposible.

No rotundo al proyecto de Samaniego

Finalmente, dicen un no rotundo al proyecto de ley impulsado por el diputado Arnaldo Samaniego, que apunta “a pagar deudas de la corrupción y llevar a la bancarrota al IPS”.

Juan Estigarribia, uno de los jubilados organizados e integrante del Centro de Jubilados, reclamó que se dejen de utilizar los recursos jubilatorios, y menos aún que se vuelva a endeudar a la previsional. “A través de una ley, el senador Arnaldo Samaniego quiere que el IPS haga un préstamo de US$ 250 millones para pagar deudas”, repudió Estigarribia.

El jubilado se preguntó: “¿Dónde está toda la plata que recauda el IPS, que es de millones de dólares? Después de haber pagado todas las deudas, aun así le quedan millones”, sostuvo Juan Estigarribia.

Préstamo perjudicará “a hijos y nietos”

Advirtió que, de volver a endeudarse, el IPS “perjudicará notablemente los intereses de los aportantes”.

Entre otros puntos, Juan Estigarribia reclamó que la oficina donde los jubilados y pensionados hacen sus gestiones se abre apenas de 07:00 a 12:00. “Imaginen que viene un jubilado del Chaco, pagando pasaje, y viene y encuentra que ya está cerrada la oficina”, lamentó el manifestante.

Advirtió que la manifestación no se limitará a un solo día, sino que sostendrán las protestas hasta detener las arbitrariedades.

Por su parte, Alberto Ramírez, otro de los jubilados, manifestó que urge una reorganización en cuanto a la atención de los asegurados, principalmente los jubilados, “que ya están en avanzada edad, deteriorados de salud y tienen que hacer una espera inhumana”.

Aseveró que quieren “reglas claras en cuanto a préstamos y a la utilización de los fondos jubilatorios que tienen proyectado hacer”.

“Fondos jubilatorios no se pueden tocar”

Advirtió que el manejo que están haciendo las autoridades del IPS “es inconstitucional”, pues tanto el área médica como la jubilatoria tienen su rubro independiente. “Los fondos jubilatorios no se pueden tocar. Eso nos preocupa, porque es una proyección para los que ahora están pagando IPS. A lo mejor a nosotros ya no nos va a perjudicar, pero lo que se toca hoy día va a afectar a nuestros hijos y nietos si hoy no se hacen las cosas con reglas claras”, puntualizó el manifestante.

Ramírez pidió que se los escuche y se incluya en las mesas de negociación a los jubilados, “para que una vez más no seamos estafados”.

Antonio Leguizamón, otro de los jubilados, expuso que hace cinco años el trámite de jubilación estaba listo en un mes. Sin embargo ahora, aunque la persona tenga todos los aportes y documentos, debe esperar seis meses el proceso.

“Hay cualquier cantidad de expedientes estacionados. La directora actual da pena. No podés esperar seis meses si al dejar de trabajar dejás de cobrar el salario del patrón y queda a cargo de IPS”, advirtió el manifestante.