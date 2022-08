Jubilado del IPS se manifiesta pidiendo la devolución de G. 30 millones

Desde noviembre del 2014, el señor Pedro Bernal es un aportante jubilado del Instituto de Previsión Social (IPS) luego de trabajar durante 27 años en la Fundación Tesãi. El hombre se está manifestando hoy, frente a la Caja Central del IPS, pidiendo la devolución de su aporte al IPS.

Según cuenta Bernal, en el 2013 optó por adherirse al sistema de incentivo voluntario que estableció la Fundación Tesãi, por lo que debió abonar de manera particular hasta completar los 30 años de aporte establecidos por la previsional.

“Salí antes de jubilarme y decidí adherirme a ese sistema y pagar (de manera particular) lo que faltaba para completar 30 años de aporte. En noviembre del 2014 completé mis años de aporte y a partir del 3 de diciembre de ese año estoy jubilado”, contó a ABC.

Conforme dijo Bernal, basándose en lo que establece el IPS en relación a la jubilación, el cálculo se debe determinar teniéndose en cuenta los 36 últimos salarios para definir el monto.

No obstante, denunció que la previsional no consideró los dos últimos meses de aporte, lo que le quitó la oportunidad de jubilarse con el monto correcto.

“Eso es ilegal. No me pueden cobrar algo a mí que no me van a dar. Yo le demandé al IPS y le gané en primera instancia, pero el IPS apeló. Esa apelación llevó casi siete años, pero volví a ganar. Eso ocurrió a mediados del año pasado. Desde ese momento el IPS se llamó a silencio y esta es la fecha que no me pagan”, comentó el hombre.

Portando un pasacalles en que denuncia su caso, don Pedro Bernal explicó que el monto adeudado por el IPS supera los G. 30 millones.

“Más de G. 30 millones es lo que ordenó el juez que me devuelvan, pero en el IPS se están haciendo el ñembotavy (los tontos)”, sostuvo, al tiempo de criticar que la previsional no provee siquiera de medicamentos.

“Le joden al trabajador, al jubilado. Hago un llamado a los compañeros trabajadores para que se cuiden del IPS”, continuó diciendo.

El denunciante aseguró además que ninguna autoridad de la previsional, así como tampoco el consejero representante de Jubilados y Pensionados, Roberto Brítez Ferreira, se han dignado siquiera a conversar con él.