Esta es la cronología del caso Benjamín Zapag desde el inicio hasta hoy

Una grave agresión a un joven en la madrugada del 06 de noviembre en un bar asunceno genera consecuencias como tres jóvenes implicados imputados, dos de ellos con prisión preventiva en Tacumbú y una víctima que se encuentra recuperándose tras fracturas. Esta es la cronología del caso:

El 06 de noviembre: madrugada de furia en la Discoteca Morgan

El joven Benjamín Zapag fue brutalmente golpeado en el baño del local nocturno Morgan Warehouse en la madrugada del 06 de noviembre. El mismo tuvo fracturas en la cara y durante la tarde fue sometido a una cirugía de alrededor de cinco horas de duración a causa de una triple fractura maxilar y facial, que requirió la colocación de un platino.

Lea más: Brutal agresión al hijo de Raúl Zapag en discoteca asuncena

Los presuntos autores del ataque ya fueron identificados como Marcello Fretes y Héctor Grau y el Ministerio Público ya inició una investigación de lo ocurrido.

07 de noviembre: imputan a dos rugbistas

El fiscal Ruiz Díaz imputó por supuesta lesión grave a dos personas señaladas como presuntas atacantes de Zapag: Héctor Grau y Marcello Fretes Laterra, ambos de 19 años. Ambos se encontraban prófugos desde la fecha del ataque.

Asimismo, La Unión de Rugby del Paraguay (URP) tomó la decisión de suspender a los jóvenes por la supuesta agresión hasta que la Justicia brinde su decisión sobre el caso, indicando que si se comprueba una culpabilidad se aplicarían sanciones más graves.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: Unión de Rugby suspende a los presuntos atacantes

08 de noviembre: convocan a testigos y allanan casa de presuntos autores

El fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz dijo que para fueron convocados los testigos del incidente registrado en el local nocturno Morgan Warehouse.

También grupo fiscal-policial realizó un allanamiento en los domicilios de Marcello Fretes y Héctor Grau, sindicados como presuntos agresores de Benjamín Zapag. El fiscal Eugenio Ocampos detalló que incautaron prendas que tendrían el mismo color que las que fueron utilizadas por el ahora prófugo en la noche en que Zapag fue agredido. Sin embargo, no lograron encontrar a Fretes, contra quien cuenta existe orden de detención, según precisó el fiscal.

14 de noviembre: Benjamín volvió a su casa tras grave golpiza

El joven Benjamín Zapag ya volvió a su casa tras encontrarse internado en el hospital por la grave golpiza que recibió en el bar Morgan. Zapag se encuentra con tratamiento para recuperarse de un daño neurológico, tuvo una triple fractura maxilar y facial y tuvo que ser sometido quirúrgicamente.

Lea más: Benjamín Zapag ya está en su casa, pero sus agresores siguen prófugos

14 de noviembre: identifican a un tercer sospechoso que amenazó a testigos

El abogado Ricardo Preda, quien representa legalmente a Benjamín Zapag, manifestó que se llegó a identificar a una tercera persona que estaría vinculada a la agresión. Conforme a las declaraciones, el nombre de este nuevo sospechoso es José Samir Samaniego Colmán, quien, en la noche de furia en el bar Morgan, habría amenazado a los testigos para que no colaboren con las investigaciones.

16 de noviembre: carta demuestra el corazón partido de una madre

Clementine Gayet, mamá de Benjamín Zapag (18), escribió una carta abierta en la que relata la agresión que sufrió su hijo el 5 de noviembre, que lo dejó hospitalizado, “con la cara destrozada”. “¡Qué diferente hubiese sido si los chicos que lastimaron a mi hijo, acompañados de algún representante familiar se hubiesen presentado frente a Benja a pedir disculpas mientras que él estaba postrado en la cama del Hospital!”, dice en un párrafo

Lea más: La carta de la mamá de Benja Zapag: “Mi corazón de madre se partió”

17 de noviembre: rugbistas se presentaron ante la justicia

Marcello Fretes y Héctor Grau, que se encontraban prófugos desde el 06 de noviembre, finalmente se presentaron en el Palacio de Justicia para la audiencia de imposición de medidas.

18 de noviembre: rubgistas ya están en Tacumbú

Grau y Fretes ya quedaron detenidos en la Penitenciaría de Tacumbú ese jueves cuando se presentaron en el Palacio de Justicia de Asunción para la audiencia de imposición de medidas. Desde su lugar de reclusión responderán al proceso por lesión grave.

Lea más: Rugbistas ya están en Tacumbú por ataque a Benjamín Zapag

la jueza Cynthia Lovera resolvió guardar prisión preventiva mientras dure el proceso por el que fueron imputados por el presunto delito de lesión grave, luego de negarles medidas alternativas al juzgar que existe peligro de fuga u obstrucción a la Justicia.

21 de noviembre: así Benjamín Zapag contó todo lo que ocurrió

En la mañana del lunes 21 de noviembre, Benjamín Zapag prestó su declaración oficial de lo que ocurrió dentro de la discoteca Morgan.

“A las 3:00 ingresé al baño. Cuando iba a salir, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared de la puerta del baño me sale al paso y me grita “AAAH”, a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó de esa manera, y él me vuelve a gritar “AAAH”; ambos gritos con tono amenazante”, relató sobre cómo se inició el conflicto.

Luego, de manera repentina fue golpeado por otro involucrado. “En ese momento recibí directamente golpes de puño en la cara, de una persona que no era quien me gritó. Los golpes vinieron de costado y a traición. Yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado”, detalló. “Posteriormente, me enteré que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”, confirmó. Volvió a recalcar que la persona “con barbita” solo le gritó, mientras que Grau fue quien lo golpeó. “Nadie me amenazó. Fueron gritos y después ya los golpes a traición”, puntualizó.

22 de noviembre: abogada pide revisión de medidas de un Marcello Fretes

La abogada Sara Parquet presentó el martes un pedido de revisión de medidas para su defendido, Marcello Fretes, quien también está imputado y privado de libertad en Tacumbú. La defensa solicita la inmediata libertad del joven, pues -según la declaración de la víctima- no tiene responsabilidad en los hechos.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: piden libertad inmediata de uno de los procesados

23 de noviembre: Un tercer imputado por amenazar a testigos

Los agentes del Ministerio Público imputaron a José Samir Samaniego Colmán (18) por el hecho punible de coacción en el caso de Benjamín Zapag. Esta disposición se debe tras una declaración testifical realizada por una persona que presenció el hecho ocurrido dentro del baño.

Esta persona dio aviso a las personas encargadas de la seguridad del local, identificando y señalando al agresor, momento en que José Samir Samaniego se acercó a él amenazándole para que no identifique al autor y diciéndole “vamos a solucionar esto afuera”.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron al juzgado a cargo de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, la aplicación de la medida de arresto domiciliario para el mismo.