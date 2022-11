Cuestionan a la secretaria de Adultos Mayores de Pilar por pedir documentos sin resolución de Hacienda

Una molestia generalizada y una gran confusión generó la decisión de la secretaria de Adulto Mayores de la Municipalidad, Ángela Attis, cuando en forma personal solicitó a todos los beneficiarios de la pensión que presenten el documento de vida y residencia con un plazo establecido hasta este fin de mes, sin que exista ninguna resolución de la Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Hacienda.

Este hecho causó el malestar de muchos beneficiarios y también de concejales municipales, quienes discutieron al respecto en la sesión ordinaria.

El concejal Diosnel Aguilera (PLRA) criticó la situación que enfrentan los personas de la tercera edad. “Cuando uno acepta recibir este beneficio ya acerca todos los documentos que pide el Ministerio de Hacienda, tiene que traer todo, de lo contrario no sale, desde el momento que uno es beneficiado con la pensión, las personas vulnerables ya no tendrían que seguir con este sometimiento de los controles“, lamentó el edil.

“Sigo siendo muy crítico a estas exigencias, que lo único que busca es sacar a los abuelos de la lista para meterles a otros nuevos para luego en el marketing decir ‘hemos conseguido tantos beneficios más’; no me cabe en la cabeza que un adulto mayor que haya superado los 65 años mejore su condición de vida a no ser que saque el premio mayor. ¿De dónde va a generar recursos para vivir mejor que antes?”, cuestionó el concejal liberal.

El concejal Aguilera dijo que no se puede permitir el manoseo de los adultos mayores. “El Ministerio de Hacienda concentra todas las bases de datos de las instituciones del Paraguay; ahí te salta automáticamente si sos comerciante, si sos ganadero y si tenés otra jubilación u otros ingresos. ¿Por qué tenés que pedirle al pobre abuelo un documento que en muchos casos viven solos y abandonados?. Basta de manoseos”, se quejó el edil.

Transparentar la gestión

Sin embargo, la concejala Manuela González (ANR oficialista) defendió el trabajo de la secretaria de Adultos Mayores, Ángela Attis. Dijo que el trabajo que está realizando solo busca transparentar la gestión.

Los ediles aprobaron que continúe el pedido para que los pensionados presenten los documentos requeridos por la secretaria y sugirieron a la encargada del programa en Pilar; que este pedido se realice en tres etapas, el primero se realizará hasta fines de diciembre, el segundo hasta fines de enero, y el tercero hasta fines de febrero.

Attis señaló que la solicitud es para actualización de datos, del distrito de Pilar y sus compañías, Medina, Valle Apu’a y Yataity”, explicó.

Con relación a la actualización de datos, indicó que generalmente no se hace y no es un pedido de Hacienda. “Pero por precautelar el tema yo estoy pidiendo y haciendo como secretaria de esta institución, para que cuando Hacienda me solicite o me pregunté por una persona, yo sepa en qué barrio o en qué lugar está”, mencionó.

Desde el Ministerio de Hacienda informaron que si bien no existe una resolución para el pedido de documentaciones a los adultos quienes, ya están cobrando la pensión, es muy importante el trabajo que se hace desde el municipio para dar a conocer quiénes fallecieron en el mes. Indicaron que este mes la secretaría de Pilar ya reportó cinco personas fallecidas.