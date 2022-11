Médico de IPS fue denunciado por maltrato y abandono de paciente

La denuncia en contra del médico Abel Silva de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) que funciona en el local del Hospital Regional de Caazapá fue presentada por la docente Elizabeth Ortigoza Sosa, quien sufre de un problema neurológico y acude con frecuencia a la consulta médica. Según la denuncia, el problema comenzó el pasado 3 de octubre cuando consiguió un turno para consultar con el Dr. Abel Silva, que era para las 15:00. Como pasó una hora y el médico no acudía, envió un mensaje al Dr. Alexis Colmán, director de la Unidad Sanitaria para reclamar la impuntualidad del médico.

La asegurada dijo que el director de IPS le pidió disculpas y que le expresó que entendía bien su reclamo y que recién ahora el Dr. Silva le explicó que está de reposo. Sin embargo, el reclamo de la asegurada aparentemente llegó a nivel más alto del IPS, que enfureció al profesional, de acuerdo a la denuncia.

El martes último, refirió la asegurada, acudió nuevamente al consultorio del Dr. Silva, porque tenía que solicitar la autorización para retirar medicamentos que su tratamiento. Según la denuncia, el médico le reprochó por haber reclamado en instancia superior la ausencia del 3 de octubre pasado y que por ese motivo no le iba a atender más, que no le iba a dar remedios y que se retire del lugar, que no le quería ver más. “El médico estaba muy alterado y prepotente, y cree que el IPS es su clínica privada”, expresó.

Lea más: IPS corta pensión a persona con discapacidad visual y exige la devolución de casi 100 millones.

A raíz de su problema neurológico le subió la presión y se descompensó en el pasillo del hospital, relató la paciente. La mujer fue auxiliada por testigos y parientes para ser internada luego. El médico Silva, además de maltratar a la paciente, cometió el delito de omisión de auxilio porque, según los testigos, ni siquiera miró a la paciente y se encerró en su consultorio.

Tratamos de hablar con el médico denunciado Abel Silva, quien es oriundo de la capital departamental, pero no atendió nuestras llamadas a su celular.

El director de la Unidad Sanitaria de IPS, Dr. Alexis Colmán, dijo que ya recibió la denuncia de la asegurada y que remitirá a la Dirección del Área Interior de la previsional. Con relación a la ausencia del médico para la consulta y que había plantado a varios pacientes, dijo que él (Silva) presentó el reposo médico y no puede hacer nada. En cuanto al incidente del martes pasado seguramente será investigado como corresponde, explicó.