Afirman que tenemos cinco años para defender la tierra de la crisis medioambiental

Fue durante el II Coloquio Internacional Yvy Sapukai, organizado por el Ateneo y Cultura de Lengua Guaraní de esta localidad caazapeña. José Manuel Silvero, filósofo nepomuceno, dijo que recuerda muy bien que en su adolescencia, con un grupo de amigos, iban a cazar animales silvestres, y para ser más efectivo, quemábamos el esteral. “Un señor nos encaró advirtiendo que nuestro proceder estaba mal y que la próxima se iba encargar de nosotros. Fue la última vez que quemamos y hicimos eso porque no conocíamos la consecuencia, que estábamos colaborando con el calentamiento de la tierra”, afirmó.

Explicó que la situación de la crisis medioambiental del planeta no es la más alentadora. “Estamos a tan solo cinco años para intentar evitar llegar a un punto sin retorno y evitar el aumento de dos grados en el calentamiento global que si se concreta será catastrófica para la humanidad”, resaltó.

Silvero aseguró que no es nada simpático el nombre de su ponencia “Moriremos todos”, una breve reflexión hacia el porvenir, pero esa es la realidad. Agregó que no es una mentira, o alguien aquí no va morir, es una posibilidad desde el mismo nacimiento.

Sin embargo, el pensador dijo que ahora nuestro “porvenir” tiene un elemento nuevo que nos invita a cuidarnos y es el calentamiento global; la crisis medioambiental que es a nivel mundial. “Si el calor del año pasado fue insoportable, me pregunto qué pasaría si esa temperatura se tuviese en forma continuada, vamos a morirnos todos en forma anticipada”. indicó.

Agua verde en vez del lago azul de Ypacaraí

El filósofo dijo que la falta de cuidado del medioambiente nos presenta actualmente un espejo de agua verde, en vez del famoso lago azul de Ypacaraí; los cauces hídricos están contaminados, el Parque Nacional Caazapá fue deforestado y se convirtió en área de cultivo de marihuana. Pidió a los pobladores evitar el corte de árboles, que es más importante que la reforestación.

Silvero Arévalos sugirió no usar el fuego para eliminar la maleza, que luego se convierte en grandes incendios. “Los incendios son apagados por voluntarios y camiones obsoletos donados por otros países, porque el estado no destina recurso para la defensa de nuestra naturaleza”, expresó en otro momento.

Para no llegar al punto sin retorno, “todos tenemos responsabilidades; restaurar los bosques naturales debe ser una tarea a nivel mundial y el cultivo de especie no nativa no es reforestar, sino es una bomba de tiempo que podría llegar a causar catástrofe”, apuntó. Dijo que sus predicciones se basan en datos científicos.

Durante la ponencia de José Manuel Silvero, actuó de moderador Javier Arévalos, quien finalmente aseguró que elegir bien a las futuras autoridades de nuestro país es también cuidar del medio ambiente. “Los políticos deberían abordar seriamente este problema que afecta a la humanidad”, dijo.

Por su parte, David Galeano, durante su ponencia denominada la naturaleza y su relación con la lengua y cultura guaraní, dijo que los nativos solamente tomaban los que van usar y el resto dejaban intactos de la naturaleza. “En cambio nuestra cultura sí que es la de depredar, igual si no estamos necesitando cortamos los arboles para vender y las consecuencias son nefastas”, resaltó. El experto en cultura guaraní explicó que para los nativos la naturaleza es de todos y de nadie en particular.

El coloquio sigue en la fecha desde las 19:00, con la ponencia de Guillermo Ortega, docente investigador universitario de la UNA e investigador de la ONG de Base IS. Su intervención versará sobre el “Modelo de producción hegemónico, contaminación, deforestación y crisis climática”. El Prof. Ortega desde una visión crítica hará referencia a los muchos imponderables ligados a la supremacía de prácticas y conductas ligadas al modelo de producción imperante en el país. Le acompañará en la mesa Antonio Zena como moderador.

También el filósofo peruano Miguel Polo Santillán, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cerrará el evento con una conferencia titulada “Ética del cuidado”. El evento está organizado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, filial San Juan Nepomuceno y se realizará en su local ubicado en la calle Lázaro de Rivera, a media cuadra del local parroquial de la Iglesia de San Juan Nepomuceno.