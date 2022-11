IPS: niño de 3 años sufrió un paro cardiaco por exceso de morfina, denuncian

Una grave denuncia de supuesta negligencia médica recae vez más sobre el Instituto de Previsión Social (IPS). Maira Martínez, mamá del pequeño Alex, de 3 años, denunció que en el Hospital Central le suministraron al niño morfina en exceso, lo que le provocó un paro cardiorespiratorio.

Lea también: IPS: denuncian que amputaron supuestamente la pierna equivocada

El menor de edad, se encuentra en terapia intensiva luchando por su vida, según relató entre lagrimas su desesperada madre.

No había médicos de guardia

Hospitalizado primero en el Hospital Barrio Obrero, el niño fue derivado al Hospital Central el pasado 1 de noviembre. En el nosocomio fue diagnosticado con el síndrome de hemofagocítico.

“Apenas ingresó al IPS le perforaron por todos lados, tenía moretones hasta bajo las axilas. Comenzaron a suministrarle vancomicina y mi bebé comenzó a hincharse. Dos días después comenzó a convulsionar. No había médicos de guardia, solo residentes. Le grabaron a mi hijo para pasarle el video a la jefa que no estaba. Todos vimos acá lo que paso, mi familia y los demás internados”, relató entre lágrimas la madre del pequeño.

Lea más: IPS: gritaba pidiendo auxilio, pero lo dejaron morir atado a una cama, denuncian

Pese al susto de ese momento, Alex logró superar esa prueba y comenzó a mostrar mejoría. “Él ya estaba bien, le quitaron el oxígeno, se podía manejar solo, jugaba e incluso ya estaba comiendo bien desde hace cuatro días” cuenta la madre.

No obstante, el pequeño decayó luego de que en la previsional le suministraran morfina, según el relato de Maira.

Lea también: IPS: se operó del corazón, le amputaron ambas piernas y falleció por KPC

“Ayer estaba jugando con él. Él no tenía dolor, pero en el Hospital Central le administraron morfina supuestamente para que duerma bien. Le aplicaron una dosis y se quedó dormido, pero después me avisaron que se había despertado de nuevo y estaba llorando. Estaba aterrado, todo lánguido y me dijo ´mami, mami te amo, tengo mucho miedo´. La enfermera me dijo que le iban a volver a poner otra dosis del tranquilizante y antes que yo pueda reaccionar y decirle que no quería, ya le habían inyectado de nuevo”, relató.

Según la madre, casi inmediatamente comenzó a bajar su frecuencia cardiaca y la piel de su hijo se oscureció.

Lea más: IPS: falleció Alberto Aguiar, paciente que entró por un ACV y fue amputado de una pierna

“Le pedí auxilio a la enfermera y me dijo que seguro que Alex tenía frío nomás. Corrí por todos lados pidiendo ayuda. Le entubaron y le llevaron de urgencia a terapia intensiva. Yo vi que decía morfina por lo que le inyectaron, pero no sabía lo que era. Él no tenía dolor, no sé porque le pusieron”, contó llorando la afligida madre.

IPS no responde

ABC intentó conversar con el doctor Elías Rolón, director médico del Hospital Central, pero no respondió a las llamadas. Tampoco contestó los mensajes, pese a que fue avisado de que se trataba de un caso de supuesta negligencia médica.

Lea más: Bataglia minimiza descalabro que hay en el Instituto de Previsión Social

No es la primera vez que los asegurados del IPS denuncian mala praxis en la previsional. Este año, tres casos más tomaron relevancia pública.