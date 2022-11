MEC: se instaló equipo de acompañamiento en dirección que denunció supuestos maltratos

La Dirección General de Educación en el Arte (DGEA) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) “estaba en riesgo de quedar despoblada y sin capacidad para responder a los servicios demandados”, tras el cruce de denuncias por supuesto maltrato, según la viceministra de Educación Superior, Celeste Mancuello.

La funcionaria de Estado indicó que había una solicitud de salida de 12 funcionarios de dicha dependencia, lo que obligó a la instalación de un equipo de acompañamiento a la gestión de la DGEA, por resolución N° 1.196 del 26 de octubre de este año.

La situación afecta a la directora general Cristina Bustamante, quien alega persecución por parte de la viceministra Mancuello y el director general de Gabinete del MEC, Gustavo Rodas.

La mujer expresó que ambos funcionarios le solicitaron su renuncia, caso contrario se exponía a una auditoría forense.

Por su parte, la viceministra de Educación Superior refirió que los funcionarios de la DGEA le manifestaron persecución por parte de Bustamente, además de condiciones no favorables para el desarrollo del trabajo, por lo que solicitaron salir de la dependencia.

Directora dice que no cumple funciones hace casi 2 meses

Bustamente dijo que, tras el ingreso del equipo de acompañamiento, se quedó sin funciones hace aproximadamente un mes y medio, pero que sigue cobrando todos sus beneficios.

“Me cambiaron la cerradura, me dejaron en el pasillo. No coincido con este grupo. Me dicen que va a salir un documento que me apartaría del cargo pero no se presentó”, dijo.

Añadió que la viceministra Mancuello usurpa sus funciones porque firma los documentos que salen de la dirección.

Sobre la denuncia de maltrato en su contra, la directora dijo que el caso se cerró y se archivó. “No hubo ninguna prueba. No tengo ninguna causa abierta”, enfatizó.

Bustamante remarcó que no hay motivo para apartarla del cargo, el cual quedó establecido por el decreto 581/2021.

Dirección tiene muchos problemas, aseguran

El director de Gabinete Gustavo Rodas y la viceministra Celeste Mancuello explicaron que Cristina Bustamante sigue siendo directora general “con respaldo de un equipo de gestión”, por lo que puede acudir a trabajar.

“Ella está en un cargo de confianza y de libre disponibilidad (...) Tiene muchos problemas en la dirección. Veintiún funcionarios salieron en una primera tanda y ahora más de diez pidieron salir de esta dependencia”, comentó Rodas.

El director de Gabinete añadió que dos directores de área renunciaron “porque no pueden trabajar con ella”.

Respecto a las denuncias de maltrato, Rodas afirmó que son “cruzadas” porque los funcionarios la acusan a Bustamante y viceversa. “Tenemos toda una dependencia que no quiere trabajar con ella”, aseveró.

Sobre la usurpación de cargo, denunciado por Bustamante, el director de Gabinete del MEC explicó que la viceministra es la superior directa por lo que se puede hacer cargo de la DGEA, tal y como establece la administración pública.

Bustamente, reiteró que todo lo acontecido en la dirección representa una “persecución política inhumana” que incluso la llevó a tener graves problemas de salud.